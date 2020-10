LOSC : Ligue 1, Riolo balance le classement final des Dogues

Le LOSC a battu le RC Lens (4-0) dans le derby du Nord, dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1. Pour Daniel Riolo, cette brillante victoire fait déjà de Lille OSC le favori pour la 2e place au classement de Ligue 1.

Le LOSC sur le podium de Ligue 1 ?

Le derby du Nord n’a été qu’une promenade de santé pour le LOSC. Les Lillois n’ont fait qu’une bouchée des Lensois en leur infligeant un cinglant 4-0. Impressionné par la performance des Dogues, Daniel Riolo pense que « pour ce qui est de la 2e place, le favori numéro un, c’est Lille », la première place étant réservée au PSG. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste a estimé que les Lillois « sont au-dessus de Marseille, en termes d’effectif, de jeu, de ce qui se passe sur le terrain ». « Mieux que Rennes ? Ah oui. C’est mieux que Marseille, c’est mieux que Lyon », a insisté le célèbre confrère. Pour Daniel Riolo, sur le plan défensif, le LOSC est « plus homogène » que tous ses autres concurrents au podium finale de Ligue 1. Enfin, plus que toutes les autres équipes en France, Lille OSC a « une telle volonté d’aller de l’avant vite, de jouer rapidement les transitions et de toujours trouver le geste juste ».

Début de saison tonitruant pour Lille OSC

Le LOSC est impressionnant depuis le début de la saison. C’est surtout sur le plan défensif que les hommes de Christophe Galtier rassurent le plus. En 7 matchs, les Dogues n’ont encaissé que 2 buts, contre le Stade Rennais FC (1-1) puis l’OM (1-1). Les Lillois n’ont donc pas perdu de match depuis le début de la saison. Mieux, grâce à sa victoire face au RC Lens, Lille OSC s’est hissé à la première place de Ligue 1. De quoi arracher des propos très élogieux à Laurent Peyrelade dans La Voix des Sports. « Le LOSC est une machine de guerre taillée pour jouer le championnat et même un rôle en Ligue Europa ! », s’est emballé l’ancien Dogue (1997-2001).