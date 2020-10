Ex - OL Mercato : Les raisons du départ de Martin Terrier

Martin Terrier fait partie des nombreux joueurs partis de l’Olympique lyonnais cet été. Dans une nouvelle sortie, le nouvel attaquant du Stade rennais a justifié son départ de l’OL.

Les vérités de Martin Terrier sur son départ de l’OL

Recruté par l’Olympique lyonnais en 2018, Martin Terrier a décidé de signer au Stade rennais cet été. Le SRFC a déboursé 12 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 23 ans. Lequel s’est engagé jusqu’en 2025 avec les Rouge et noir. Si on pouvait s’attendre à de nombreux départs à l’OL en raison de sa non-qualification pour une Coupe d’Europe, la raison du départ de Terrier à Rennes est autre. Interrogé par Ouest France, l’attaquant a expliqué pourquoi il est parti de Lyon. « La seconde saison à Lyon a été un peu plus compliquée, sur les plans collectif et personnel. Il y a eu plusieurs changements de coaches, Bruno Génésio, Sylvinho, Garcia… Il faut prouver à nouveau à chaque fois, ce n’est pas forcément facile. Il y a de la concurrence », a-t-il justifié.

Le SRFC bien aidé par l’arrivée de Maurice ?

Dans sa sortie, Martin Terrier avoue qu’il était suivi par Rennes depuis 2019. Il révèle à ce sujet des discussions avec Olivier Létang, l’ancien président du SRFC. Il assure que « l’arrivée de Florian Maurice au Stade Rennais a accentué les contacts et ça s’est fait naturellement ». « Le projet du club, les discours du président et du coach m’ont plu. Donc ça s’est fait très rapidement, selon mon souhait. Je voulais venir pour commencer la préparation et pouvoir m’acclimater le plus rapidement possible », a expliqué le joueur également passé par Lille et Strasbourg. Désormais en Bretagne, Martin Terrier fait des Bleus un objectif. Pour le moment, il réalise des débuts moyens avec son nouveau club : un but et une passe décisive. Il en faudra plus pour taper dans l’œil de Didier Deschamps.