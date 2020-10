PSG - Man United : La raison de l’absence d’ Edinson Cavani

Nouvel attaquant de Manchester United, Edinson Cavani ne va pas retourner au Parc des Princes mardi. Le PSG reçoit le club anglais lors de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Pas de retour pour Edinson Cavani à Paris, la raison

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, le PSG entame une nouvelle campagne européenne mardi. Le Paris Saint-Germain sera opposé à Manchester United lors de la 1re journée de la phase de groupes. Pour cette affiche, les Red Devils ne pourront pas compter sur Edinson Cavani. Arrivé à Manchester cet été après l’expiration de son contrat à Paris, l’attaquant uruguayen ne va pas retrouver le Parc des Princes de sitôt. Ole Gunnar Solskjaer a justifié l’absence du buteur de 33 ans pour ce choc. « On voulait aussi qu’il soit là, mais il est resté sans jouer pendant longtemps. On a pensé que c’était mieux pour lui de s’entraîner pour mieux se préparer. Edi sait ce qu’il veut et ce dont il a besoin. Il ne se sentait pas assez prêt », a expliqué le technicien norvégien.

Cavani absent, une bonne nouvelle pour le PSG ?

Avec l’interruption des compétitions, Edinson Cavani n’a plus disputé de rencontre officielle depuis mars. Alors qu’il a repris l’entraînement collectif dimanche avec son nouveau club, El Matador pourrait manquer de rythme contre le PSG. Comme lui, Ole Gunnar Solskjaer sera privé d’Éric Bailly, Harry Maguire, Mason Greenwood et Jessy Lingard. Pour autant, Thomas Tuchel reste sur ses gardes. Le technicien allemand estime que les Reds Devils restent dangereux. « Ils ont beaucoup changé. Ils ont de nouveaux joueurs, d’autres ont plus de confiance et d’expérience […] Les trois attaquants sont rapides. Ils sont aussi forts sur coups de pied arrêtés », a indiqué le coach parisien en conférence d’avant-match.