SRFC : Rennes - Krasnodar, Rémy Cabella affiche sa haine

Le Stade rennais va faire sa grande première en Ligue des champions ce mardi. L'affiche Rennes - Krasnodar se jouera sans Rémy Cabella, le joueur français, véritable maillon fort de l'équipe russe.

Rennes - Krasnodar, Rémy Cabella absent pour Covid-19

Brillant la saison dernière avec une 3e place au classement final de Ligue 1, le Stade rennais FC a validé son ticket pour sa première participation à la Ligue des champions. Ce soir, les hommes de Julien Stéphan reçoivent le FK Krasnodar pour leur grand début dans la compétition européenne. Un choc Rennes - Krasnodar pour lequel l’écurie russe compte deux absents de taille, dont le Français Rémy Cabella. Très en jambe depuis le début de la saison, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE a déjà marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matchs cette saison. Le week-end dernier, le joueur de 30 ans était également titulaire lors du match entre le FK Krasnodar et Rubin Kazan (3-1). Sauf que Rémy Cabella, testé positif au Covid-19, sera absent contre le Stade rennais FC ce mardi soir (21h).

Stade rennais - Krasnodar : l’ex-Marseillais affiche sa déception

Rémy Cabella rêvait de faire son grand retour sur une pelouse de Ligue 1 à l'occasion de cette Ligue des champions. Il ne pourra pas fêter ce grand retour lors de Rennes - Krasnodar à cause du coronavirus auquel il a été déclaré positif. Fortement frustré par la situation, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille n'a pas manqué d'afficher ses états d'âme. « Je ne vous cache pas que j’ai la haine. Démarrer la Ligue des Champions avec mon club me tenait tellement à cœur... mais j’ai été testé positif au COVID-19. Je dois rester me reposer à la maison. Prenez soin de vous », a posté l’ancien joueur de Montpellier, OM et l'ASSE sur son compte Twitter.

À noter qu’Evgeniy Markov, autre joueur en forme de l’écurie russe, est également absent pour cette rencontre. Il était aussi titulaire contre Rubin Kazan. Comme le français, il a lui aussi été déclaré positif au Covid-19.