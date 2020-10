PSG Mercato : Un attaquant du Real Madrid en échange de Mbappé

Le Real Madrid tente tout pour faire venir Kylian Mbappé au mercato estival et les propositions faites au PSG se multiplient. La dernière en date fait état d'un échange financier et de l'ajout d'un joueur offensif dans la balance pour faire plier le PSG mercato.

Le PSG mercato est bien lancé pour Mbappé

Le club madrilène de Florentino Pérez continue ses manoeuvres pour convaincre le PSG de lâcher sa pépite Kylian Mbappé cet été. Si le Real Madrid revient déjà à l'assaut avec une nouvelle proposition, c'est sans doute pour contrer celle de la Juventus Turin, qui veut faire céder le Paris SG avec une offre mirobolante de 400 millions d'euros et Cristiano Ronaldo. Le PSG mercato est bel et bien lancé et la lutte sera rude pour faire venir le jeune buteur de l'équipe de France à l'été 2021. Déjà, le Real Madrid semblait prêt à se séparer de Sergio Ramos et à l'ajouter dans un éventuel deal, mais il est revenu à la charge avec un nouveau joueur proposé et pas des moindres.

Un attaquant contre un attaquant

Cette fois, la proposition de Real Madrid, évoquée dans l'émission spécialisée espagnole El Chiringuito, inclurait un attaquant de renom en échange de Kylian Mbappé. Il s'agirait d'un autre Français, le banni de l'équipe de France, Karim Benzema. L'ancien Lyonnais, 33 ans en décembre, intéresserait beaucoup le PSG mercato. Une compensation qui plait aux dirigeants parisiens, Leonardo en tête. Mais, bien sûr, l'aspect financier reste primordial pour le club de Nasser al-Khelaïfi, qui ne cèdera à moins que soient alignées plusieurs centaines de millions d'euros, surtout depuis que l'on sait que la Juventus est prête à casser sa tirelire pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Avec la prolongation du jeune français qui n'est toujours pas actée, le PSG semble, qui plus est, ne plus avoir toutes les cartes en main.