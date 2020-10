Disparition : L'ancien gardien Bruno Martini est décédé

La triste nouvelle est tombée lundi 19 octobre au soir, Bruno Martini, victime d'un arrêt cardio-respiratoire la semaine dernière et en soins intensifs depuis, est décédé à 58 ans. L'ancien gardien de l'équipe de France, de l'AJ Auxerre, de l'AS Nancy Lorraine et du Montpellier HSC, était devenu directeur technique national à la fin de sa carrière de joueur.

Montpellier pleure Bruno Martini

C'est donc ce lundi 19 octobre, tard le soir, qu'on a appris la triste nouvelle. Bruno Martini, 58 ans, qui se trouvait en soins intensifs depuis un arrêt cardio-respiratoire il y a une semaine, est décédé. C'est tout le football français qui est en deuil, tant l'ancien gardien avait marqué son histoire. Formé à Nevers, il avait rejoint l'AJ Auxerre qui l'avait prêté à l'AS Nancy, avant de faire une grande partie de sa carrière sous les couleurs du Montpellier HSC, pendant quatre saisons et 120 matches. Il avait également participé à l'Euro 1992 et à l'Euro 1996 avec l'équipe de France et connu 31 sélections en Bleu. Il fut également champion d'Europe à l'Euro 2000, dans le rôle d'entraîneur des gardiens.

"Infinie tristesse"

Il avait embrassé une carrière de directeur technique national après avoir quitté les terrains, sans oublier une Coupe de France remportée en 1994 avec l'AJ Auxerre, sous les ordres de Guy Roux. Le club de Montpellier, où il avait également fait partie du staff technique, a exprimé sur les réseaux sociaux son "infinie tristesse", ajoutant : "Tu vas terriblement nous manquer Bruno, repose en paix." Le MHSC a publié un long communiqué élogieux envers Bruno Martini, "l'un des plus grands gardiens de but" de l'histoire du football français, laissant "l'image d'un homme bien, toujours prêt à aider et qui ne manquait jamais l'occasion de distiller un mot bienveillant à chacun de ses interlocuteurs".