OM : C1, quelles chances pour l’Olympique de Marseille ?

L’ OM fera son grand retour en Ligue des champions en se déplaçant en Grèce pour affronter l’Olympiakos, mercredi soir. Dans une poule C comprenant également Manchester City et le FC Porto, quelles sont les chances de qualification de l’Olympique de Marseille pour les huitièmes de finale ? Mathieu Valbuena et Pierre Ménès ont livré leur pronostic.

OM : impossible de se qualifier en huitièmes de la C3 ?

Après sept ans d’absence, l’ OM fait son grand retour en Ligue des champions. Le tirage au sort a voulu que l’Olympique de Marseille tombe dans le groupe C, comprenant aussi Manchester City, le FC Porto et l’Olympiakos. Pour son premier match de la compétition, l’écurie phocéenne affrontera le club grec, où évolue Mathieu Valbuena. Marseillais de coeur, il devra pourtant affronter son ancienne formation. Interrogé sur les chances de qualification des Phocéens en huitièmes de finale, Petit Vélo ne voit pas le club marseillais franchir le stade des poules. « Le plus objectivement possible (rire), le classement du groupe serait … : Manchester City, Olympiakos, OM et Porto », a pronostiqué l’ancien milieu offensif lyonnais dans une interview accordée à Footballogue.

Pierre Ménès optimiste pour les Marseillais

Pierre Ménès s’est également prêté au jeu des pronostics sur les chances de l’ OM de se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le consultant de Canal+ a d’abord analysé les chances de l’Olympique de Marseille face à l’Olympiakos. Pour le journaliste, le club grec est un client à ne pas prendre à la légère, surtout s’il joue devant son public. « Je pense que l’effectif des Grecs est plus dense. L’avantage, c’est que le match va avoir lieu au Pirée, mais sans public (3 500 spectateurs ont été autorisés ce lundi, ndlr). Et ça, quand tu joues contre un club grec, ça joue beaucoup. Donc peut-être que l’OM a un coup à jouer à ce niveau-là », a estimé Pierre Ménès, alors que le public n’avait pas encore été autorisé.

Mais les supporters sont pessimistes sur les chances de qualification de l' OM en huitièmes de finale. « Il y a un vrai pessimisme ambiant. Vous avez vu le sondage qu’il y a eu au CFC samedi : 72% des gens pensent que l’OM ne sortira pas de cette poule », a rappelé le célèbre chroniqueur. Mais il ne partage pas ce pessimisme et croit le club phocéen capable de créer la surprise. « Je ne sais pas, j’ai plutôt tendance à faire confiance à Villas-Boas qui trouve toujours des trucs. »