PSG : Prolongation de Kylian Mbappé, une bombe est lâchée !

Le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG se termine le 30 juin 2022 et Leonardo, le directeur sportif parisien, souhaiterait lui faire signer une prolongation afin de ne pas prendre le risque de voir son joueur, acheté à Monaco environ 145 millions d'euros, hors bonus, en 2017, partir librement lors du mercato estival 2022.

La prolongation de Mbappé au PSG, sujet risqué

Voir Kylian Mbappé quitter le PSG gratuitement est un sujet qui fait grincer des dents chez les champions de France. L'attaquant parisien, qui fêtera ces 22 ans en décembre, n'a plus qu'un an et demi de contrat à Paris, jusqu'en juin 2022. Alors que le PSG semblait s'activer pour lui offrir un pont d'or, les négociations seraient difficiles avec l'entourage du joueur, d'autant qu'elles coïncident avec celles menées pour l'autre grande star parisienne, Neymar. La liste des grands clubs européens souhaitant faire venir Mbappé s'allonge et tous scrutent la possibilité de lui offrir un contrat afin de s'attacher ses services sans indemnité de transfert au mercato estival 2022. Il devient donc urgent de faire resigner le natif de Bondy côté PSG, mais Le Parisien a lâché une véritable bombe ce mardi, juste avant l'entrée en lice des vice-champions d'Europe en Ligue des champions, face à Manchester United.

Des négociations très compliquées

En effet, selon le quotidien francilien, les négociations entre Kylian Mbappé et le PSG sont très compliquées. Pire, la prolongation de la pépite de l'équipe de France semble être au point mort. Les dirigeants parisiens seraient de plus en plus résignés face à la volonté du joueur de poursuivre son aventure ailleurs qu'à Paris, ailleurs qu'en France. Mbappé ne serait vraiment plus très chaud pour prolonger son expérience au Paris SG et Leonardo souhaiterait lui trouver une porte de sortie dès le mercato estival 2021, afin d'en tirer le meilleur prix possible. Le joueur voudrait effectivement découvrir un championnat plus compétitif que la Ligue 1 et doute de la capacité du PSG à lui offrir, et à s'offrir, une Ligue des champions tant convoitée. Le dossier paraît extrêmement compliqué et tendu, au point que les dirigeants parisiens auraient déjà fait une croix sur la prolongation de leur numéro 7, en se concentrant sur la prolongation de Neymar, dont le contrat expire lui aussi en juin 2022. Le PSG aurait-il déjà abandonné pour Mbappé ? C'est fort possible, tant le joueur semble intéressé par les propositions du Real Madrid, mais aussi de Liverpool ou de la Juventus...