FC Nantes Mercato : Le successeur de Gourcuff déjà connu ?

Dans le dur avec le FC Nantes depuis le début de la saison, Christian Gourcuff est régulièrement annoncé sur le départ. L’entraîneur des Canaris semble avoir déjà trouvé son remplaçant idéal.

Début de saison compliqué pour le FC Nantes

Le FC Nantes connaît un début de saison compliqué. La victoire des Jaune et Vert contre le Stade brestois (3-1) lors de la 7e journée a apporté un certain soulagement, mais les supporters ne s’attendaient pas des moments difficiles en ce début de saison. Pointé du doigt pour cette passe compliquée, Christian Gourcuff est désormais menacé sur le banc. Si le coach des Canaris semble toujours avoir la confiance de ses dirigeants, celle-ci pourrait prendre un gros coup si la spirale infernale n’est pas rapidement arrêtée. Mais Christian Gourcuff, qui n’a plus l’intention d’entraîner après son passage au FC Nantes, n’est pas inquiet pour son avenir. Il semble même avoir déjà identifié son successeur sur le banc du club de la Cité des Ducs.

Yoan Gourcuff en remplacement de Christian Gourcuff ?

Yoann Gourcuff n’a plus rechaussé les crampons depuis son départ du Dijon FCO, en janvier 2019. Il n’a toutefois pas annoncé officiellement sa retraite. Mais à entendre l’entraîneur nantais, son fils vit une préretraite paisible et ne devrait plus rejouer. « Dans la tête, il est bien, je pense qu'il est heureux. Il faut savoir tourner la page. […] Il faut être raisonnable, on ne reprend pas comme ça, après deux ans. On n'est pas obligé d'annoncer sa fin de carrière. Il va très bien, très très bien. Je viens de faire deux heures de vélo avec lui. Il s'entretient, il fait du tennis, progresse. Et surtout, il s'occupe de ses enfants », a confié le technicien canari sur les antennes de RMC Sport.

En revanche, Yoann Gourcuff n’a pas totalement rompu avec le football, qu’il « suit toujours », selon les confidences de son père. Mieux, le coach de 65 ans pense qu’entraîner, « c'est quelque chose qui peut… brancher » son fils de 34 ans dans l'avenir. À noter qu’il y a quelques semaines, Yoann Gourcuff avait lui-même annoncé qu’il pourrait devenir entraîneur plus tard…