Stade Rennais : La composition probable face à Krasnodar

Le Stade Rennais débute sa campagne de Ligue des champions, ce mardi soir (21 h), au Roazhon Park face à Krasnodar. La toute première composition de l'équipe de Julien Stéphan dans l'élite européenne est très attendue par tous les supporters du SRFC, à quelques heures de ce premier rendez-vous historique.

Un Stade Rennais version Ligue des champions

C'est le grand jour pour tous les supporters du Stade Rennais ! Les Rouge et Noir débutent leur toute première campagne de Ligue des champions de leur histoire ce mardi soir (21 h), à domicile, face aux Russes de Krasnodar. Un match déjà presque décisif pour le SRFC, tombé dans un groupe relevé mais jouable, en compagnie des Anglais de Chelsea et des Espagnols du FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière. C'est donc dans un Roazhon Park qui accueillera 5000 supporters, face à l'équipe la plus abordable de ce groupe, que les Rennais vont jouer et il sera déterminant de se lancer de la meilleure des façons dans la compétition avec une victoire.

Une composition mijotée par Julien Stéphan

Pour cette rencontre historique, Julien Stéphan va concocter une équipe offensive, lui qui veut voir ses joueurs entrer directement dans cette Ligue des champions avec l'agressivité de ceux qui veulent gagner leur premier match. Pas question pour le coach du Stade Rennais de voir ses joueurs tétanisés par l'enjeu. Ainsi, il semble avoir décidé de faire dans le classique, en laissant dans un premier temps la pépite belge Jérémy Doku sur le banc, à la faveur de Romain Del Castillo, déjà bien adapté au style de jeu des Rouge et Noir. En revanche, Alfred Gomis devrait connaître sa première titularisation dans les cages bretonnes depuis son arrivée de Dijon à la fin du mercato. M'Baye Niang, toujours en manque de rythme, ne figure pas dans le groupe rennais. À noter côté Krasnodar les absences de Rémy Cabella et Evgueni Markov, tous les deux positifs au Covid-19.

La composition probable du Stade Rennais : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Del Castillo, Guirasssy, Terrier.