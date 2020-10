ASSE Mercato : L'avenir de Romain Hamouma se précise

Le contrat de Romain Hamouma avec l'ASSE se termine en juin 2021, mais l'avenir du capitaine stéphanois est toujours en suspens du côté des Verts, où il bénéficie d'une clause contractuelle lui permettant une reconversion dans le staff des Verts. Mais le joueur de 33 ans n'a pas l'intention de l'activer.

Fin de l'aventure à l'ASSE ?

À 33 ans, Romain Hamouma a encore toutes ses jambes. Il l'a prouvé depuis le début de saison, comme contre l'OGC Nice, le week-end dernier, où le capitaine stéphanois a été l'un des meilleurs joueurs des Verts sur le terrain malgré une troisième défaite de rang (1-3). Son implication n'est évidemment plus à prouver, brassard de capitaine autour du bras, preuve en est son explication avec le défenseur niçois Dante au sujet d'un penalty qu'il estimait mérité, après un léger contact avec le Brésilien. Romain Hamouma, c'est huit saisons avec l'ASSE depuis son arrivée au mercato estival de 2012 et, également, le meilleur buteur des Verts au 21e siècle, avec 57 réalisations en 276 matches, assortis de 47 passes décisives : un véritable maître à jouer offensif, à qui Claude Puel fait entièrement confiance.

Un an de plus en Vert ?

Si son âge le rapproche plus de la fin de sa carrière que du début, Romain Hamouma n'a pour autant pas l'intention de raccrocher les crampons tout de suite. Pourtant, une clause dans son contrat, qui expire à la fin de la saison lui permettrait de continuer l'aventure avec l'ASSE avec une reconversion dans le staff technique de l'équipe première ou avec les jeunes de l'AS Saint-Etienne. Mais Hamouma ne souhaite pas activer cette clause pour le moment. En effet, selon L'Equipe, le joueur serait sur le point d'entrer en négociations avec sa direction avec l'objectif de prolonger son contrat pour une saison de plus dans le Forez. Une sage décision du côté de l'ASSE pour un joueur qui semble enfin débarrassé des blessures et qui a aligné trois buts et une passe décisive lors de ses cinq derniers matches en Vert. Mais peut-être qu'une baisse de salaire arrangerait ses dirigeants, dont le club est en proie à quelques difficultés financières.