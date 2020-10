PSG Mercato : Révélations sur un coup à 80 millions d'euros

Le PSG voulait bel et bien recruter un grand défenseur international pour suppléer Thiago Silva, dont le contrat n'avait pas été renouvelé et qui a trouvé une porte de sortie vers Chelsea au mercato d'été. Mais le transfert a capoté, ce qui a mené vers un clash récent entre Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, et son directeur sportif Leonardo.

Un sujet de discorde au PSG

Le défenseur tant attendu et tant désiré par Thomas Tuchel devait bien signer avec le PSG cet été. L'objet de discorde entre l'entraîneur allemand et Leonardo, son directeur sportif, est un renfort défensif. Un renfort que le recruteur du Paris SG avait bel et bien ciblé à la suite du départ de Thiago Silva vers Chelsea lors du mercato estival. En effet, Thomas Tuchel a récemment fait part de son mécontentement face à la faible profondeur défensive de son équipe, avec seulement Marquinhos et Presnel Kimpembe, et potentiellement Thilo Kehrer pour faire le nombre, mais ce dernier est actuellement blessé, provoquant les inquiétudes de l'ancien coach du Borussia Dortmund, à l'approche des échéances européennes du PSG.

Un des meilleurs défenseurs du monde

Pourtant, Leonardo comptait bien remplacer numériquement le départ de Thiago Silva durant le mercato d'été. Il avait notamment visé Antonio Rudiger, joueur de Chelsea, avant de s'orienter vers une autre cible. Une cible dont le directeur sportif du PSG avait rencontré à plusieurs reprises l'agent et dont le transfert semblait en excellente voie avant de tomber à l'eau. Le PSG aurait été prêt à débourser une somme de 70 à 80 millions d'euros pour s'attacher les services de l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement, le Sénégalais du Napoli Kalidou Koulibaly. Le club parisien attendait l'accord de la DNCG, le gendarme financier du football français, mais la crise sanitaire a changé la donne.

En effet, le prêt contracté cet été par la LFP (Ligue de football professionnel) de 224,5 millions d'euros, dans l'optique d'aider les clubs à supporter les pertes dues au Covid-19, a tout chamboulé. Le PSG ayant accepté ce prêt, il se plaçait automatiquement sous l'égide de la DNCG et devait donc attendre sa validation pour passer à l'action dans le dossier Koulibaly. Les autorisations ne sont jamais arrivées et le Paris Saint-Germain a dû abandonné l'idée de recruter le joueur du Napoli dès le mercato estival. Leonardo n'a pas réussi à se rabattre sur une autre option, entraînant le récent malaise avec son entraîneur Thomas Tuchel. Toujours intéressé, le PSG ne devrait pas pouvoir faire venir Kalidou Koulibaly cet hiver, étant donné que le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis, ne souhaite absolument pas lâcher son joueur en cours de saison. Une nouvelle offensive du PSG pourrait alors avoir lieu dès le mercato estival 2021.