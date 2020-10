OL : Surnom insultant pour Rudi Garcia, Juninho menacé

L’ OL est dans le dur depuis le début de la saison. En interne, Rudi Garcia et Juninho sont pointés du doigt pour cette passe compliquée. Le premier est désormais affublé d’un surnom très peu flatteur, alors que le second n’aurait plus droit à l’erreur.

OL : surnom insultant pour Rudi Garcia

Après avoir fait rêver ses supporters en Ligue des champions, l’ OL vit une passe compliquée depuis le début de la saison. Alors que l’Olympique Lyonnais était considéré comme un sérieux prétendant au podium final de Ligue 1, son début de saison est loin d’être rassurant, même si les Gones ont obtenu une victoire sur la pelouse du RC Strasbourg (3-2), lors de la 7e journée de Ligue 1. Rudi Garcia est considéré comme le premier responsable de cette situation compliquée par les supporters, mais pas que. Selon Romain Molina, en interne, le coach est également isolé. Dans un live sur YouTube, le journaliste a assuré qu’il y avait « énormément de tensions, même entre Gueida Fofana (l'entraîneur de la réserve) et Rudi Garcia ». D’après le confrère, Rudi Garcia serait même désormais affublé d’un surnom pas très joli à entendre. « Je vais passer le surnom de Rudi Garcia pour beaucoup d'employés, parce que c'est interdit aux moins de 18 ans », a-t-il déclaré.

Juninho en danger

Juninho est également ciblé par les mécontents. Le directeur sportif de l’ OL est pointé du doigt en interne pour avoir réalisé « des transferts folkloriques », selon Romain Molina. Désormais dans une situation inconfortable, « Juninho est isolé complet ». Le journaliste assure même que « dès qu'il y aura un problème, Juninho va en prendre plein la gueule. C'est la cible idéale ». Mais le directeur sportif brésilien n’est pas à l’origine de l’arrivée de Rudi Garcia à l’ OL. La signature de ce dernier a été recommandée par Gérard Houllier. « Aujourd'hui, on essaie de faire croire que Rudi Garcia, c'est Juninho. Je vous renvoie à une interview de Garcia où il disait que c'était Gérard Houllier qui l'avait appelé », a indiqué le journaliste.