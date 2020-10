Stade Rennais : Une première offre concrète pour Camavinga

Tous les yeux des recruteurs sont actuellement fixés sur Eduardo Camavinga et le stade des prises d'informations est en train d'être dépassé pour le milieu de terrain du Stade Rennais. Une première offre concrète devrait arriver sous peu sur la table des dirigeants du SRFC.

Le Stade Rennais va recevoir une première offre

Le Real Madrid, Manchester United, Tottenham, le PSG, la Juventus Turin... Les plus grands clubs européens font les yeux doux à Eduardo Camavinga, alors que le jeune joueur du Stade Rennais, qui n'a pas encore 18 ans, va connaître ce mardi soir (21 h) son tout premier match de Ligue des champions face à Krasnodar. Tout va très vite pour Camavinga, qui a également connu sa première titularisation et son premier but avec l'équipe de France en octobre, lors de la large victoire des Bleus en amical contre l'Ukraine (7-1). Si le Real Madrid a tenté plusieurs approches auprès de l'entourage du joueur, ayant obtenu son accord selon la presse espagnole, c'est un club italien qui devrait formuler sous peu une première offre concrète pour s'attacher les services du joueur au mercato estival 2021.

La Juventus première sur le coup ?

La Juventus Turin serait effectivement en train de préparer une offre pour le joueur du SRFC. Le média Todofichajes croit savoir que les dirigeants du champion d'Italie vont offrir 40 millions d'euros au Stade Rennais pour Eduardo Camavinga. Une somme qui peut paraître trop faible au premier abord, mais la Juve inclurait dans le deal un joueur qui est déjà au SRFC ! Prêté par les Turinois chez les Rouge et Noir, le défenseur Daniele Rugani (26 ans) pourrait être transféré définitivement au Stade Rennais. Une proposition intéressante pour les dirigeants bretons, à condition que Rugani fasse l'affaire à Rennes, lui qui a joué son premier match en Ligue 1 vendredi dernier, à Dijon (1-1). Les choses s'accélèrent pour Camavinga en vue du prochain mercato estival.