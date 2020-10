FC Barcelone : Baisse de salaires, Lionel Messi durcit le ton

Le Barça vit une nouvelle crise liée à la baisse des salaires. Opposés à la nouvelle décision de la direction, Lionel Messi et les autres capitaines du FC Barcelone auraient pris une décision radicale.

FC Barcelone : baisse des salaires, les joueurs opposés sur la forme et le fond

Pour faire face à la crise économique qui sévit au Barça, Josep Maria Bartomeu et son staff ont décidé de baisser tous les salaires de 30%, y compris ceux des joueurs. Une première réunion avait été convoquée la semaine passée par la direction pour discuter de la question. De tous les capitaines du FC Barcelone, seul Gerard Piqué était présent à cette réunion, à en croire L’Équipe. Lionel Messi était en sélection argentine pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, alors que Sergio Busquets et Sergi Roberto jouaient la Ligue des Nations avec la sélection espagnole. Mécontents du timing de la réunion, les joueurs ont envoyé un recommandé à la direction pour manifester également leur désaccord sur l’idée même de baisser leur salaire de 30%. « Ce timing n'a pas plu aux joueurs de l'effectif professionnel, qui ont décidé d'adresser un burofax à la direction pour signifier leur désaccord quant aux réajustements de salaire prévus », assure le quotidien sportif.

Lionel Messi et les autres capitaines absents à la prochaine réunion

Mais le burofax divise le vestiaire. Tous les joueurs ont signé, sauf le gardien Marc-André Ter Stegen, le défenseur central Clément Lenglet et le milieu de terrain Frenkie de Jong. « Certains joueurs (ceux qui ont refusé de signer) acceptent la baisse de salaire aux conditions fixées par le club, qui inclut les joueurs et le reste des employés du club », a indiqué un proche du vestiaire catalan. Quant aux joueurs du FC Barcelone qui ont signé le recommandé, ils seraient opposés à une baisse généralisée des salaires et voudraient des négociations au cas par cas. Pour les signataires du burofax, une baisse généralisée des salaires à hauteur de 30% ferait trop de mal à certains employés. « Mais la majorité des joueurs a signé un burofax dans lequel elle fait part de son désaccord et de son souhait de négocier directement avec le club au cas par cas, en fonction de la situation de chacun des employés », précise le proche du vestiaire barcelonais. Pour aplanir tous les différends et harmoniser les positions, les dirigeants catalans ont décidé de convoquer une nouvelle réunion. Mais Lionel Messi et les trois autres capitaines auraient déjà décidé de ne pas participer à cette réunion. « Une réunion est prévue ce mercredi, mais d'après la Cadena Ser, aucun capitaine n'y assistera, jugeant que la négociation a démarré sur de mauvaises bases », explique L’Équipe. La nouvelle crise sur la baisse des salaires au Barça n’est pas proche de finir.