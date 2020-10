Foot européen : Une Super Ligue en passe de voir le jour ?

Le foot européen tel qu'on le connait va-t-il changer du tout au tout ? Les plus grands clubs européens se sont réunis et négocient sur la création d'une "Super Ligue", une nouvelle compétition dont rêvent les mastodontes du foot sur le Vieux Continent et le projet serait beaucoup plus avancé que prévu...

Le foot européen proche d'une révolution

C'est le média anglais Sky News qui lâche, ce mardi 20 octobre, une véritable bombe. Les plus grands clubs européens seraient sur le point de réaliser leur rêve : la création d'une "Super Ligue" d'Europe, réunissant les plus grosses et plus puissantes équipes d'Europe, qui pourrait voir le jour dès 2022. Ce projet n'est pas nouveau, mais il semblait avoir été un temps abandonné. Mais les plus prestigieux clubs d'Europe négociaient en fait discrètement la création d'une "European Premier League", constituée de 18 clubs anglais, espagnols, italiens, allemands et français, qui chamboulerait tout le paysage du foot européen. Une refonte totale des compétitions européennes, appuyée par la FIFA, dont le principal objectif serait évidemment financier et économique, permettant aux plus grands clubs d'Europe de gonfler encore un peu plus leurs recettes.

Selon le média anglais, un montage financier de 6 milliards de dollars, soit près de 5 milliards d'euros, serait à l'étude pour faciliter la création de cette nouvelle compétition de foot européen. Si les modalités ne sont pas encore parfaitement connues, le projet serait déjà bien avancé et prendrait la forme d'un championnat disputé toute l'année entre 18 équipes des cinq plus grandes ligues d'Europe. Poussé par de grosses écuries anglaises telles que Liverpool ou Manchester United, le projet verrait ces équipes s'affronter sur l'année civile et se conclurait par un tournoi final à éliminations directes, sous un format similaire à des play-offs.

Une douzaine de clubs comme membres fondateurs

Une douzaine de clubs européens se seraient assis autour de la table pour dessiner les contours de ce nouveau format du foot européen, dont au moins cinq clubs anglais, que l'on peut deviner comme étant Liverpool, les deux Manchester, United et City, et des clubs londoniens comme Chelsea, Arsenal ou Tottenham. Le tournoi final serait joué par les équipes les mieux classées durant cette "Super Ligue", avec des prix en espèces sonnantes et trébuchantes qui se calculeraient en centaines de millions d'euros. Une annonce pourrait même être faite dans le mois à venir, alors que les derniers détails de ce projet resteraient à dessiner, notamment le nom des clubs participants, l'ouverture de la Ligue à de nouvelles équipes ou le fait que celle-ci soit une Ligue fermée, à la manière de la MLS en Amérique du Nord, avec un droit d'entrée à payer. Pour ce qui est des clubs français, il est évident que le PSG devrait en être, peut-être également l'OM ou l'OL.

Si rien n'est définitivement décidé, du moins pas encore, ce projet, qui est un fantasme pour de nombreuses grosses écuries, marquerait un tournant du foot européen et inquiète bien des supporters, comme en témoignent les réactions sur les réseaux sociaux. Ce projet pourrait effectivement sonner la fin de la Ligue des champions telle qu'on la connait. Il ne reste plus qu'à attendre une éventuelle annonce dans les semaines à venir pour enfin savoir si cette "European Premier League" va définitivement se concrétiser...