OM : LdC, excellente nouvelle avant l’Olympiakos Le Pirée

Le match de Ligue des champions entre l’Olympiakos et l’ OM se jouera finalement à huis clos. Si cette décision est un coup dur pour la formation grecque, elle ne l'est pas pour l’Olympique de Marseille.

La rencontre entre Olympiakos et l' OM sans supporters

Pour son grand retour en Ligue des champions après 7 ans d’absence, l’ OM se déplacera en Grèce pour défier l’Olympiakos, mercredi soir (21h) pour le compte de la poule C. 3500 spectateurs étaient initialement attendus au stade du Pirée pour cette rencontre. Mais aux dernières nouvelles, le match se jouera à huis clos. Dans un communiqué diffusé ce mardi midi, le Premier Ministre grec Kyriakos Mitsotakis estime que la présence du public au terrain « envoie un mauvais message aux citoyens, à un moment où tout rassemblement doit être évité, et les mesures sanitaires strictement observées ». Cette décision est un coup dur pour l’Olympiakos qui a toujours été massivement soutenu par son public très passionné. Le club grec a de fait annoncé la fermeture de la billetterie pour la rencontre suite au communiqué du Premier Ministre.

Quelle chance pour l’Olympique de Marseille ?

Tout comme l'OM, l’Olympiakos est une équipe soutenue par son public chaud bouillant, terreur des autres formations. Sans les supporters de la formation grecque, les chances de l’ OM sont donc plus accrues. Invité à livrer son pronostic sur le match, Pierre Ménès n’a pas manqué d’évoquer l’apport capital des supporters de l’écurie du Pirée . Le consultant de Canal+ a expliqué que l’ OM avait de grandes chances de faire un résultat si le match était à huis clos. Avec la belle victoire contre les Girondins de Bordeaux (3-1) pour se mettre en confiance, le retour de Dimitri Payet et maintenant le huis clos, les astres semblent s’aligner pour André Villas-Boas et ses joueurs avant le déplacement en Grèce.