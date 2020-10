FC Barcelone : Ousmane Dembélé fait tout pour énerver le Barça

Le FC Barcelone semble ne plus savoir vraiment quoi faire du Français Ousmane Dembélé... L'ancien joueur du Stade Rennais a encore trouvé le moyen de contrarier ses dirigeants durant le mercato, alors que le Barça chercherait vainement à s'en débarrasser et qu'il semblait enfin avoir trouvé une solution.

Ousmane Dembélé indésirable au FC Barcelone

Les frasques d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone ont définitivement poussé à bout ses dirigeants. Recrutée pour 105 millions d'euros en 2017 au Borussia Dortmund, l'ancienne pépite du Stade Rennais irrite au plus haut point le club catalan depuis son arrivée. Il faut dire que le Français ne fait pas grand-chose pour revenir en odeur de sainteté auprès des entraîneurs successifs et des dirigeants barcelonais. Entre sa mauvaise hygiène de vie qui a occasionné de nombreuses blessures, notamment musculaires, et son manque de professionnalisme occasionnant des retards réguliers à l'entraînement, le rendement de l'ex-international s'en trouve fortement diminué. Si bien que le FC Barcelone lui cherche désormais à chaque mercato une porte de sortie.

Le Barça l'a toujours dans les pattes

Pourtant, les dirigeants catalans avaient été prévenus par un ancien joueur que recruter Ousmane Dembélé n'était pas un bon plan. Ils ne l'ont pas écouté et les voilà complètement coincés. Lors du dernier mercato estival, néanmoins, le FC Barcelone pensait enfin pouvoir s'en débarrasser sans trop en pâtir. En effet, Manchester United s'est positionné pour recruter l'attaquant au mercato estival. Les deux clubs semblaient avoir trouvé un solide accord et il ne restait plus qu'à obtenir l'aval du joueur. Mais, selon France Football, l'ancien Rouge et Noir a refusé clair et net de rejoindre les Red Devils, ce qui a notamment entraîné la non-venue du joueur de l'OL Memphis Depay. La raison de ce veto ? Ousmane Dembélé est convaincu qu'il peut s'imposer au FC Barcelone, malgré tous ses écarts et la perte de confiance du staff et des dirigeants. Mais pour les pontes du Barça et l'entraîneur Ronald Koeman, Ousmane Dembélé partira dès que l'occasion se présente. À condition qu'il ne dise pas non !