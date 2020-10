ASSE Mercato : Cabella, les raisons de son départ à Krasnodar

Lors du mercato estival 2019, Rémy Cabella a quitté l’ASSE pour rejoindre le FK Krasnodar. Si ce transfert a surpris en France, le milieu offensif révèle désormais qu’il est parti pour le projet financier et le projet sportif.

Rémy Cabella en Russie pour l’argent

Testé positif au coronavirus, Rémy Cabella n'a pas participé au match de Ligue des champions entre le Stade Rennais FC et le FK Krasnodar (1-1), ce mardi (21h). Mais le joueur de 30 ans a trouvé le moyen de se faire entendre avant la rencontre, la toute première des Bretons dans l’histoire de cette compétition européenne. En effet, dans les colonnes de France Football, l’ancien Stéphanois n’a pas caché qu’il a rejoint le FK Krasnodar pour l’argent. « Si quelqu’un vit au centre de la France, touche 1000€ et qu’on lui propose d’aller jouer du côté de Marseille avec un salaire multiplié par dix, va-t-il refuser ? », s’est-il interrogé avant de faire remarquer : « Une carrière de footballeur est très courte et, même si on peut gagner de l’argent ensuite, on ne sait pas ce qu’il peut arriver ».

L’ex-Montpelliérain également séduit par le projet sportif du FK Krasnodar

Selon Rémy Cabella, les Français « aiment bien parler et dire : “Il signe pour l’argent.” ». Les Français sont convaincus que « les gens vont en Russie pour se la couler douce, qu’ils touchent leur salaire et voilà. Pas du tout ! ». Le natif d'Ajaccio assure avoir également signé parce qu’il a été convaincu par le projet sportif de l’écurie russe. « Ici, on est déterminés, dans un club qui a un projet, de l’ambition », a-t-il expliqué. Il n’empêche que l’ex-Marseillais a beaucoup réfléchi avant de rejoindre la Russie. Ses parents n’étaient pas très chauds de le voir partir dans ce pays lointain. Mais Rémy Cabella avait « envie de jouer la Ligue des champions », il est donc parti. À noter que le FK Krasnodar est le second club avec lequel l’ancien Magpie jouera la Ligue des champions, après le Montpellier HSC en 2012-2013.