OM : Villas-Boas galvanise ses joueurs avant l’Olympiakos

L’ OM se déplacera en Grèce pour affronter l’Olympiakos, mercredi (21h) en Ligue des champions. Pour André Villas-Boas, il est hors de question de faire de la simple figuration, même si le club grec ne sera pas facile à jouer.

OM : André Villas-Boas veut des joueurs déterminés face à l’Olympiakos

Après 7 années d’absence, l’ OM retrouve la Ligue des champions cette saison. Pour son premier match de la compétition, l’Olympique de Marseille défiera l’Olympiakos. À la veille du voyage, André Villas-Boas a tenu à adresser un message fort à ses joueurs. Selon le technicien portugais en conférence de presse, le retour de l’écurie phocéenne en Ligue des champions est « un rêve… qui s’exauce ». L’entraîneur marseillais a également expliqué que l’ OM « doit gagner de l’expérience petit à petit, se qualifier chaque année pour la Ligue des champions ». « Mais on n’est pas venus en vacances, on ne va pas entrer avec les valises mais avec le maillot de l’OM, toute son histoire et l’étoile dorée qui est au-dessus du blason (celle de la victoire en C1 en 1993, ndlr)… », a aussi martelé André Villas-Boas.

Le coach lusitanien ne veut pas susciter chez ses joueurs un excès de confiance qui pourrait leur faire plus de mal que de bien. Les Marseillais doivent donc être prudents face à l’Olympiakos. Selon l’ancien stratège de Chelsea, « Pedro Martins (le coach de l’Olympiakos) joue très offensif, ouvert ». Le tacticien de l’ OM envisage donc d’adopter une « stratégie défensive » pour ce match à l’extérieur et de profiter des « aventures en attaque » des Grecs qui évolueront sans leurs supporters.

Les Phocéens convoqués contre l’Olympiakos

Gardiens : Steve Mandanda, Simon Ngapandouetnbou, Yohann Pelé. Défenseurs : Hiroki Sakai, Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Jordan Amavi, Lucas Perrin. Milieux : Valentin Rongier, Kevin Strootman, Pape Gueye, Morgan Sanson, Mickaël Cuisance. Attaquants : Florian Thauvin, Marley Aké, Valère Germain, Dimitri Payet, Nemanja Radonjic, Dario Benedetto, Luis Henrique.