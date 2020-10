OL, Barça Mercato : Memphis Depay condamné à un départ ?

Capitaine de l’OL depuis une saison, Memphis Depay tient bien son rôle de leader à Lyon. Seulement, Pierre Maturana estime que l’attaquant néerlandais est esseulé chez les Gones.

Memphis Depay trop fort pour l’OL ?

Memphis Depay ne semble pas perturbé par les derniers jours agités de son été. L’attaquant néerlandais a vu son transfert vers le FC Barcelone capoter à cause d’une décision des autorités espagnoles. Malgré cette mésaventure, le joueur de 26 ans a repris sa marche en avant. Son début de saison canon avec l’Olympique lyonnais le confirme. Le capitaine des Gones compte déjà quatre buts et trois passes décisives après 7 journées de Ligue 1. Pour Pierre Maturana, l’ancien mancunien ne mérite pas Lyon au vu de son niveau de jeu. « Depay reste le meilleur joueur de Lyon et de très très loin. Je ne suis pas hyper convaincu par le jeu de Lyon, mais lui, il fait des choses extraordinaires pour mettre cette équipe à niveau […] Lui et Aouar sont très au-dessus du reste des joueurs », a confié le journaliste de So Foot selon les propos relayés par Foot 01.

Un départ pour Depay dès janvier ?

L’Olympique lyonnais ne devrait pas profiter de Memphis Depay pendant longtemps. En fin de contrat, l’attaquant néerlandais n’a pas prolongé et n’exclut pas de quitter Lyon dès cet hiver. Un départ de Depay en janvier est d’autant plus plausible qu’il ne fait plus du Barça sa priorité. « J’ai 26 ans et je suis presque libre (fin de contrat en juin 2021, ndlr), alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s’intéressent à moi, n’est-ce pas ? », avait-il indiqué au média néerlandais AD. De quoi inquiéter davantage les supporters de l’OL.