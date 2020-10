OM : Mandanda identifie la principale menace de l’Olympiakos

Sept ans après, l’Olympique de Marseille est de retour en Ligue des champions. Opposé à l’Olympiakos, Steve Mandanda reste vigilant au moment d’affronter ce modeste adversaire. Il se méfie surtout de Mathieu Valbuena, ancien de l’OM.

Steve Mandanda se méfie de Mathieu Valbuena

Fort de sa victoire contre les Girondins de Bordeaux (3-1), l’OM va effectuer son retour en Ligue des champions. Mercredi, Marseille sera opposé aux Grecs de l’Olympiakos le Pirée. La rencontre contre la formation grecque sera également un moment de retrouvailles avec Mathieu Valbuena. Le milieu de 36 ans a passé huit saisons à l’Olympique de Marseille avant de tenter une aventure au Dinamo Moscou. Ancien coéquipier de Valbuena, Steve Mandanda redoute la qualité du milieu offensif. Pour le portier marseillais, l’international tricolore (52 sélectons/8 buts) sera le joueur à surveiller. « Je le connais très bien pour avoir joué pas mal d’années avec lui. C’est un joueur extraordinaire, qui a beaucoup de qualités. Il est très adroit devant le but. En étant gardien et en le connaissant, je serai encore plus vigilant », a fait savoir le gardien de l’OM avant le match.

Le message de Valbuena à l’OM

Comme Steve Mandanda, Mathieu Valbuena s’est exprimé sur ces retrouvailles. Interrogé par France Football, le milieu de terrain a réitéré son attachement envers Marseille, son « club de cœur ». « J’ai été marqué à vie par mon passage là-bas. J’ai fait huit saisons, j’ai gagné des titres, j’ai vécu des moments fantastiques, sublimes, et encore, les mots ne sont même pas assez forts. C’est le club de mon cœur, même si j’éprouve aussi beaucoup d’amour pour l’Olympiakos », a-t-il fait savoir. Amoureux du club phocéen, le joueur va mettre ses sentiments de côté pour ce choc. Chose à laquelle s’attend Mandanda.