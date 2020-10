Stade rennais : Les leçons de Serhou Guirassy après Krasnodar

Le Stade rennais a débuté la Ligue des champions par un nul mardi contre le FK Krasnodar (1-1). Buteur contre les Russes, Serhou Guirassy sait ce qu’il a manqué au SRFC pour réussir ses débuts en C1.

Serhou Guirassy révèle un point faible du Stade rennais

Le Stade rennais a disputé le premier match de Ligue des champions de son histoire mardi. Opposé au FK Krasnodar, le SRFC a été contraint au partage des points. Les poulains de Julien Stéphan ont pourtant dominé les débats mais sans pour autant se montrer efficaces dans le dernier geste. Auteur du premier but de l’histoire de Rennes en C1, Serhou Guirassy est revenu sur cette rencontre. L’occasion pour l’avant-centre rennais de tirer un premier bilan après cette première européenne. L’attaquant de Rennes déplore le manque de concentration de son équipe après son ouverture du score. « On a marqué, mais on s’est déconcentrés, et on l’a payé cash. On a eu des opportunités derrière mais on n’a pas été assez tueurs. C’est ce qui fait la différence en Ligue des champions », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

Guirassy, la bonne pioche du SRFC ?

De nouveau buteur pour le Stade rennais, Serhou Guirassy réalise un bon début de saison sous ses nouvelles couleurs. Il en est déjà à 4 réalisations et 1 passe décisive en 7 apparitions sous le maillot rennais. Recruté contre 15 millions d’euros en provenance de l’Amiens SC, le natif d’Arles répond aux attentes placées en lui. Avec ses performances, l’ancien amiénois est déjà un titulaire indiscutable à Rennes. À lui de maintenir le cap pour conserver la confiance de Julien Stéphan.