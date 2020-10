OL Mercato : Houssem Aouar et son futur au Real Madrid

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, dont le Real Madrid, Houssem Aouar, joueur de l’ OL, ne devrait toutefois plus espérer rejoindre un jour la capitale espagnole. Les recruteurs madrilènes auraient décidé de se retirer de la course à la signature du prodige de l’Olympique Lyonnais.

OL : le Real Madrid se retire du dossier Houssem Aouar

Brillant lors de la dernière édition de la Ligue des champions, Houssem Aouar n’a pas tardé à susciter l’intérêt de plusieurs écuries, dont le Real Madrid. Lors d’une récente conférence de presse, Zinédine Zidane avait même ouvertement annoncé son intérêt pour le jeune milieu de terrain de l’ OL. « Aouar est un grand joueur, je le sais sans doute, et peut-être qu’un jour il pourra jouer à Madrid », avait déclaré l’entraîneur madrilène. Mais Zinédine Zidane n’aurait plus la possibilité designer un jour la pépite lyonnaise. Selon les informations de Don Balon, les recruteurs madrilènes auraient fait savoir au coach français qu’une signature de Houssem Aouar n’était plus envisageable. Pour les recruteurs du Real Madrid, au lieu de dépenser 50 millions d’euros pour le jeune milieu de terrain de l’ OL, il faut rassembler le maximum de moyens financiers pour attaquer les dossiers Kylian Mbappé (PSG) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais FC) l’été prochain.

Le Lyonnais toujours bien coté sur le marché

Le retrait du Real Madrid plaît à Rudi Garcia qui souhaite converser l’ensemble de ses joueurs clés pour briguer le podium de Ligue 1. Mais la joie de l’entraîneur de l’ OL pourrait être de courte durée. En effet, malgré le retrait des Madrilènes, Houssem Aouar serait toujours convoité par d’autres grosses écuries, à savoir Arsenal et la Juventus Turin. Selon la presse italienne, le club turinois aurait même élevé le dossier au rang de ses priorités du prochain mercato hivernal. Reste à voir si les Juventini voudront payer le prix fixé par Jean-Michel Aulas et son staff, à savoir 50 millions d’euros…