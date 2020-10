PSG Mercato : Tuchel bientôt viré, son successeur trouvé ?

La défaite du Paris SG contre Manchester United (1-2), mardi pour la première journée de Ligue des champions, aurait-elle fini de sceller l'avenir de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel ? C'est fort probable, d'autant que le PSG Mercato s'anime et qu'un remplaçant aurait déjà été trouvé.

La fin de l'aventure pour Thomas Tuchel

Déjà en conflit ces dernières semaines avec les dirigeants du PSG, notamment Leonardo le directeur sportif, Thomas Tuchel serait sur le point de quitter les champions de France. Les problèmes du PSG Mercato pour trouver un défenseur central cet été ont exacerbé les tensions entre le coach allemand et le club, Tuchel regrettant qu'aucun renfort n'ait été trouvé pour remplacer numériquement Thiago Silva parti à Chelsea, malgré les pistes Antonio Rüdiger, lui aussi joueur des Blues, et Kalidou Koulibaly, le Sénégalais du Napoli, qui n'ont pas abouti. Un échange de politesse avait eu lieu entre le technicien et Leonardo, et la défaite du PSG contre Manchester United (1-2), mardi lors de l'ouverture de la Ligue des champions, aurait fini de sceller l'avenir de l'Allemand sur le banc parisien.

Un successeur tout trouvé pour le PSG Mercato

Thomas Tuchel est apparu apathique sur le banc du PSG mardi soir, face à la désinvolture et au manque d'implication de ses joueurs, notamment les deux stars parisiennes, Neymar et Kylian Mbappé. L'Allemand ne semble plus savoir quoi faire pour gérer les égos de ses stars, qui n'en font qu'à leur tête sur le terrain au point d'en oublier qu'une équipe de football est composée de onze joueurs. Tactiquement, Tuchel ne trouve plus de solutions et son départ semble désormais inéluctable. Il n'en fallait pas tant pour que la presse italienne réactive une piste déjà étudiée par le PSG Mercato. En effet, selon la Gazetta dello Sport, c'est bien Massimiliano Allegri qui devrait succéder à l'ancien coach du Borussia Dortmund sur le banc parisien. L'entraîneur italien est depuis un moment dans les petits papiers de Leonardo et son talent de gestionnaire plait à Paris, qui doit composer avec ses stars capricieuses. Les prochains matches du PSG seront déterminants, mais une arrivée d'Allegri dès cet hiver n'est plus à exclure.