PSG : Le Parc des Princes a désormais un nouveau maître

Le PSG a été battu par Manchester United (1-2), mardi en Ligue des champions. Auteur du but vainqueur des Mancuniens, Marcus Rashford est désormais considéré par la presse anglaise comme le maître du Parc des Princes.

Marcus Rashford assomme une fois de plus PSG

Marcus Rashford a encore frappé. Auteur d’un penalty victorieux contre le PSG au Parc des Princes il y a presque deux ans, l’international anglais a récidivé hier en inscrivant le but victorieux des Red Devils dans les derniers instants de la rencontre. Grâce à un puissant tir croisé qui a trouvé le filet opposé de Keylor Navas, l’attaquant de Manchester United a une fois de plus crucifié le Paris Saint-Germain. Une prouesse qui a vite convaincu la presse anglaise d’élever désormais Marcus Rashford au rang très flatteur de maître du Parc des Princes.

La presse anglaise aux pieds de l’attaquant mancunien

Marcus Rashford est porté au pinacle par la presse anglaise pour son but contre le PSG. Selon The Times, l’attaquant des Red Devils est « le prince de Paris ». Même son de cloche pour le Daily Mirror qui a titré en couverture : « Rashford est encore le maître de Paris ». La prouesse du joueur de Manchester United n’a pas laissé indifférent le Daily Mail. Pour ce journal britannique, « Marcus est magique ». Quant au Daily Express, il insiste à sa Une sur le retour en force de Marcus Rashford qui tue le PSG une fois de plus, après son penalty d’il y a presque deux ans.

Quelles conséquences pour le club de la capitale ?

Si la prouesse de Marcus Rashford est saluée à sa juste valeur par les médias anglais, elle a mis en évidence certains problèmes latents au PSG. Les deux stars parisiennes, Neymar et Kylian Mbappé, sont pointées du doigt pour avoir joué trop personnel, sans tenir compte de leurs coéquipiers. Selon les révélations de Thomas Tuchel en conférence de presse, il n’y avait aucune motivation des joueurs dans le vestiaire avant le match. Enfin, Thomas Tuchel lui-même serait désormais clairement menacé sur le banc. Selon la presse italienne, Massimiliano Allegri pourrait succéder à l’entraîneur parisien dès le mercato de janvier.