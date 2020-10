PSG : Neymar et Mbappé atomisés par la presse européenne

Les prestations calamiteuses de Neymar et Kylian Mbappé, lors de la défaite du PSG contre Manchester United (1-2), au Parc des Princes, pour la première journée de Ligue des champions, sont loin d'être passées inaperçue dans l'Europe du football et la presse sportive s'en est donnée à cœur et n'a pas hésité à descendre les deux stars parisiennes.

Les stars du PSG descendues en flammes

Thomas Tuchel l'a bien remarqué, au soir de la défaite du PSG contre Manchester United (1-2), pour le début de la nouvelle édition de la Ligue des champions : ses deux superstars, Neymar et Kylian Mbappé, sont totalement passées à côté de leur match face aux Red Devils. Manque d'implication, mauvais état d'esprit, individualisme... Le numéro 7 et le numéro 10 du Paris SG ont tout fait de travers mardi soir, montrant des défauts qu'on ne connait déjà que trop. Mais l'entraîneur allemand des champions de France n'est pas le seul à avoir relevé ces manquements et, s'il assure que c'est en interne que les choses se règleront, la presse sportive européenne, elle, n'a pas hésité à traiter justement mais durement les performances des deux stars.

À commencer par la France et L'Equipe, qui a barré d'un seul mot, "méconnaissables", la photo des deux joueurs du PSG. Méconnaissable, ou que trop bien connue ? Car la performance de Neymar et Mbappé n'est pas sans précédent et c'est loin d'être la première qu'ils font face aux griefs qui leur ont été reprochés contre Manchester United... L'Equipe a mis la même note aux deux joueurs, un 4/10, qualifiant Mbappé de "décevant" et "prévisible". Neymar, lui, a joué "un match insuffisant", avec des "pertes de balle en nombre (27, plus haut total de la rencontre) et une influence très limitée sur le jeu des siens".

En Europe, le même constat

En Angleterre, le Daily Mirror est plus acerbe. "Quand ils choisissent de se faire trop plaisir dès le départ, ils handicapent leur équipe avec trop de touches de balle", relève le média britannique, qui pointe le manque de sérieux de Neymar et Mbappé. Le Times écrit qu'ils "n'ont pas réussi à faire le show cette fois", prouvant que les deux stars font parfois passer le spectacle avant le football et l'efficacité, au détriment du collectif, des consignes et de leurs coéquipiers. Neymar est le plus visé : auteur d'un match "pauvre", le Brésilien se serait "évanoui" après des premières minutes correctes. Les médias anglais se sont parallèlement réjouis du match de Marcus Rashford qui, une nouvelle fois, a donné la victoire à Manchester United dans les derniers instants dans l'antre du PSG, avec des titres moqueurs détournant les slogans parisiens : "Marcus est magique !", ou encore "le Prince de Paris".

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, ne passe pas à côté des critiques. Le quotidien sportif espagnol AS ironise sur les "changements audacieux" du coach allemand, menant les Parisiens à jouer "à la roulette russe". Enfin, en Italie, La Gazetta dello Sport a le mot de la fin : "Manchester United méritait plus la victoire que la collection de figurines de Tuchel." Voilà le Paris SG, Neymar et Mbappé en tête, rhabillés pour l'hiver !