Ex- Stade Rennais : Annonce forte pour Edouard Mendy à Chelsea

Edouard Mendy n’a pas mis longtemps pour détrôner Kepa Arrizabalaga. L’ancien gardien du Stade Rennais FC a été officiellement nommé gardien numéro 1 de Chelsea.

Edouard Mendy, nouveau portier N°1 de Chelsea

Brillant avec le Stade Rennais FC la saison dernière, Edouard Mendy avait tapé dans les yeux des recruteurs de Chelsea. Après plusieurs jours de négociations avec les dirigeants bretons lors du mercato estival, les recruteurs de la formation londonienne sont parvenus à signer l'ancien portier du Stade de Reims contre 30 millions d’euros (24 millions d’euros pour l’indemnité de transfert et 6 millions d’euros de bonus). Le gardien sénégalais s’est dépêché de justifier ce prix élevé. Au bout de trois matchs, dont deux où il n’a encaissé aucun but (4-0 contre Crystal Palace en Premier League et 0-0 contre le FC Séville en Ligue des champions), Edouard Mendy a convaincu Frank Lampard de faire de lui le nouveau gardien titulaire de Chelsea. « Il a très bien joué lors de ses trois matches. Il est arrivé pour apporter de la concurrence, nous connaissions ses qualités et il les a déjà montrées. Dans l’état actuel des choses, il est notre n°1, mais il faut toujours continuer à se battre pour cette place. Je suis très heureux de ses performances », a déclaré Frank Lampard à propos de l'ex-gardien du Stade Rennais, à l'issue du match contre le FC Séville.

Kepa devancé par l'ancien du Stade Rennais

Kepa Arrizabalaga fait les frais de l’arrivée d’ Edouard Mendy. Recruté contre un gros chèque de 80 millions d’euros lors du mercato estival 2018, le dernier rempart espagnol n’est jamais parvenu à convaincre dans les cages des Blues. Régulièrement auteur de bourdes, l’ex-portier de l’Athletic Bilbao ne rassurait pas Chelsea qui a réalisé un recrutement estival mouvementé pour accroître ses chances de jouer à nouveau les premiers rôles en Premier League et en Ligue des champions. Dans cette optique, l’ex du Stade Rennais a été recruté pour concurrencer Kepa Arrizabalaga. Mais Edouard Mendy s’est très vite imposé et le gardien le plus cher du monde est désormais relégué sur le banc des remplaçants.