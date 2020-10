PSG Mercato : Leonardo, une demande fracassante au Qatar

Le départ de Thomas Tuchel de son poste d'entraîneur du PSG n'est sans doute plus qu'une question de semaines, après la triste prestation des Parisiens en ouverture de la Ligue des champions face à Manchester United (1-2). Le mercato hivernal devrait signer la fin de l'aventure de l'Allemand à Paris, après la demande fracassante de Leonardo à l'émir du Qatar.

Thomas Tuchel et le PSG, ça sent la fin

Leonardo va-t-il enfin avoir la tête de Thomas Tuchel ? Ça ne semble plus être qu'une question de semaines avant que le directeur sportif du PSG indique la porte à l'entraîneur allemand. Gestion des stars Kylian Mbappé et Neymar calamiteuse, choix tactique incohérent, embrouilles au sujet du mercato et, maintenant, triste défaite en Ligue des champions face à Manchester United, au Parc qui plus est, le dossier de Leonardo pour virer Tuchel prend de l'épaisseur de jour en jour. L'avenir de l'Allemand sur le banc parisien ne tient plus qu'à un fil et le directeur sportif du Paris SG vient de demander à l'émir du Qatar l'autorisation de limoger le coach, selon le site spécialisé Paris Fans.

L'émir du Qatar donne son aval

La défaite contre les Red Devils serait donc la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Leonardo, en conflit ouvert avec Tuchel depuis plusieurs semaines. Mais pour virer le coach allemand, dont le contrat se termine à l'issue de la saison en cours, il fallait à Leonardo l'aval de l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du club parisien. La demande a été faite par le directeur sportif qui aurait reçu une réponse positive. Ne reste plus au directeur sportif qu'à trouver un remplaçant. Là encore, les choses seraient bien avancées, notamment avec l'Italien Massimiliano Allegri, pour qui Leo en pince depuis un moment maintenant. Mais d'autres noms seraient aussi à l'étude, dont celui de Mauricio Pochettino, sans club depuis son départ de Tottenham, qui connait bien le PSG, tout comme Thiago Motta, qui vient d'obtenir ses diplômes d'entraîneur.