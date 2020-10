FC Barcelone : L'avenir de Griezmann au Barça en suspens

Après sa large victoire en Ligue des champions contre les Hongrois de Ferenvcaros (5-1), mardi lors de la première journée de Ligue des champions, le FC Barcelone a annoncé la prolongation des contrats de quatre de ses joueurs. Antoine Griezmann n'en fait pas partie et le Français n'a pas non plus participé au succès des siens au Camp Nou.

Le FC Barcelone prolonge quatre joueurs...

L'annonce est tombée quelques minutes après le large succès (5-1) du FC Barcelone face au champion de Hongrie, Ferencvaros : le club catalan a obtenu quatre prolongations de contrat dans son effectif, notamment celles du gardien Marc-André ter Stegen, jusqu'en 2025, du Français Clément Lenglet et du Néerlandais Frenkie de Jong, barcelonais jusqu'en 2026, et de Gerard Piqué, jusqu'en 2024. Des cadres sur lesquels le Barça souhaite donc s'appuyer pour les années à venir, mais parmi eux, aucune trace d'Antoine Griezmann. D'ailleurs, l'ancien de l'Atlético de Madrid est resté sur le banc toute la rencontre mardi, malgré cinq changements effectués par Ronald Koeman, et a assisté de loin à la démonstration de ses coéquipiers.

...Et veut faire de même avec Griezmann !

Récemment, les médias espagnols ont dévoilé qu'Antoine Griezmann avait accepté de consentir à de gros efforts financiers en acceptant un report de son salaire, pour permettre au FC Barcelone de se remettre des difficultés économiques que connait le club, liées à la crise sanitaire. Mais, très critiqué dans le jeu, le Français, lié au Barça jusqu'en juin 2024, espérait lui aussi un signe positif de sa direction, quant à son avenir. Selon les informations de la Cadena Ser, l'attaquant de 29 ans pourrait avoir une bonne nouvelle sous peu. En effet, ses dirigeants souhaiteraient prolonger Griezmann jusqu'en 2026, tout comme deux autres de ses coéquipiers Sergi Roberto et Sergio Busquets, malgré les difficultés actuelles du Français. S'il est déterminé à s'imposer au Barça, cette décision du FC Barcelone émet deux hypothèses : soit une confiance exprimée clairement en Griezmann, soit la volonté de vendre le joueur au meilleur prix possible lors des mercato à venir.