OM : LdC, un ancien Olympien pousse une terrible gueulante

Après 7 ans d’absence, l’ OM retrouve la Ligue des champions. De quoi faire plaisir aux supporters, mais pas à Pascal Olmeta, pour qui cette longue absence montre que l’Olympique de Marseille a perdu sa mentalité de gagneur.

OM : le grand retour en Ligue des champions

Ce mercredi soir (21h), l’ OM se déplace en Grèce pour affronter l’Olympiakos pour le compte du groupe C de la Ligue des champions. Pour le club marseillais, ce sont les retrouvailles avec cette compétition européenne après sept longues années d'absence. Une longue traversée du désert vite oubliée par les supporters qui attendent de vibrer ce mercredi soir devant leur écran de télévision. D’ailleurs, André Villas-Boas a expliqué hier mardi en conférence de presse que l’ OM n’était pas de retour pour faire de la simple figuration, mais pour avoir également son mot à dire dans une poule qui comprend aussi Manchester City et le FC Porto.

Pour l’Olympique de Marseille, l’objectif minimal, c’est de passer l’étape des poules, soit accéder en huitièmes de finale. Le technicien portugais a également prévenu que ce retour ne serait pas un cas isolé, mais le début d’une série qui verrait l’écurie phocéenne se qualifier chaque année pour la Ligue des champions. Un message fort très bien accueilli par les supporters, mais pas forcément par Pascal Olmeta.

Pascal Olmeta frustré par la longue absence des Marseillais en C1

Dans les colonnes du Figaro, l’ancien gardien de l’ OM a clairement déploré la mauvaise gestion des actuels dirigeants marseillais. « Ce n’est pas normal et c'est inadmissible. Quand tu t’appelles l’Olympique de Marseille, que tu as remporté la plus belle des Coupes d’Europe en 1993 et brillé sur la scène européenne, tu ne peux pas vivre de la sorte. Jamais personne ne comprend ce qu’il se passe dans ce club. On voit toujours des nouvelles têtes dirigeantes qui ne servent à rien. Il faut que l’OM soit le plus identitaire possible pour revenir au sommet », a pesté Pascal Olmeta.

Ce dernier estime que la mauvaise gestion des dirigeants a fait perdre à l’Olympique de Marseille « cette mentalité de gagnant qui doit transpirer partout dans le club ». Le vainqueur de la C1 en 1993 est surtout choqué par la longue absence de l’écurie phocéenne à la Ligue des champions. « L’OM est encore pire qu’un club de seconde zone en Europe, ça ne choque personne au club de voir l’équipe absente autant de temps en Ligue des champions. Quand tu dois remonter à 1991 (finale perdue à Bari contre Belgrade, ndlr) ou 1993 (la fameuse victoire face à l’AC Milan) pour faire briller les yeux des supporters, ça commence à faire vieux », a-t-il fulminé.