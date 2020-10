PSG Mercato : Laurent Blanc de retour, est-ce bien sérieux ?

La fin de l'aventure se rapproche pour l'entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel. Après Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Unai Emery et maintenant Tuchel, le Paris SG version qatarienne écume les coaches et chercherait un successeur à l'ancien technicien du Borussia Dortmund, après la défaite contre Manchester United, mardi. Le nom d'un entraîneur déjà passé sur le banc parisien est revenu ce mercredi... Laurent Blanc.

Laurent Blanc de retour sur le banc du PSG ?

Le futur de Thomas Tuchel au PSG semble se conjuguer au passé. En effet, à la suite de la défaite du Paris SG face à Manchester United en Ligue des champions (1-2), au cours de laquelle l'entraîneur allemand a semblé totalement désarmé à la fois face à l'attitude de ses deux stars Neymar et Kylian Mbappé, ainsi que tactiquement, Leonardo semble avoir décidé d'agir. Les deux hommes, en conflit, ne s'entendent plus du tout, que cela soit sur le mercato que Tuchel estime raté ou sur la gestion compliquée du groupe parisien par l'ancien coach du Borussia Dortmund. Leonardo aurait ainsi demandé à l'émir du Qatar l'autorisation de limoger Thomas Tuchel et se pencherait d'ores et déjà sur la venue d'un remplaçant, parmi lesquels figurent Massimiliano Allegri ou Mauricio Pochettino.

Un Paris pas si fou... Quoique

Mais un autre nom figurerait dans la short-list de Leonardo, selon le site Paris Fans. Un nom qui ferait frémir plus d'un supporter du PSG, celui de Laurent Blanc. Le champion du monde 1998, sur le banc du Paris SG de 2013 à 2016, peut-il vraiment faire son retour dans les rangs parisiens ? Cette rumeur parait dans un premier temps assez improbable. En effet, Laurent Blanc n'a plus entraîné depuis son départ du club qatarien. Un long break de presque quatre ans et demi désormais, durant lequel l'ancien coach du PSG n'a pas retrouvé de place sur un banc, malgré de nombreuses rumeurs, l'envoyant notamment au Stade Rennais, une première fois après le départ de Sabri Lamouchi fin 2018, une seconde lorsque Julien Stéphan paraissait sur la sellette fin 2019, alors qu'un proche de Blanc, Olivier Létang, était encore président du SRFC, ou encore à l'OL.

Surtout, limoger Laurent Blanc et son staff en 2016 avait coûté la coquette somme de 22 millions d'euros. L'ancien joueur de Manchester United notamment, malgré un quadruplé cette année, avait payé une élimination de la Ligue des champions à Manchester City, en quarts de finale (2-2, 0-1), à l'issue d'un match retour où il avait mis en place une tactique incompréhensible. Pas sûr que le PSG ait envie de tenter l'expérience une nouvelle fois, avec les risques énormes que cela représente. De plus, Laurent Blanc est très attaché à Jean-Louis Gasset, son adjoint de toujours, actuellement en poste aux Girondins de Bordeaux après un passage à l'ASSE, qu'il faudrait alors débaucher pour reformer le duo. Mais avec ce PSG, qui sera bientôt à court d'idées et de possibilités tant il épuise la liste des possibles du côté des entraîneurs, il faut savoir s'attendre à tout... D'autant que c'est bien Laurent Blanc qui a remporté le plus de trophées au sein de ce Paris version Qatar.