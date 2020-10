Nîmes : Covid, centre de formation fermé, des matchs reportés

Le retour en force du Covid en France n’épargne pas le Nîmes Olympique. Selon les informations de Midi Libre, le centre de formation des Crocodiles est fermé depuis dimanche soir et les premiers effets négatifs de cette fermeture se font déjà ressentir.

Nîmes Olympique : des cas de Covid-19 signalés

Le Covid a encore frappé un club de Ligue 1. Cette fois, il s’agit du Nîmes Olympique. En effet, des cas positifs au coronavirus auraient été découverts chez les U17 nîmois. Pour éviter la contamination des joueurs qui n’ont pas été touchés et une propagation incontrôlable du virus dans le centre de formation, les responsables du club de Ligue 1 auraient décidé de renvoyer tous les pensionnaires chez eux depuis dimanche soir. Les conséquences de la fermeture du centre de formation du Nîmes Olympique n’ont pas tardé à tomber.

Report des matchs des U19 et des U17

En effet, les matchs des U19 et ceux des U17 sont reportés à une date ultérieure. Dimanche prochain, il n’y aura donc pas de réception des Corses de Pieve di Lota pour les U19 nîmois, ni de déplacement à Pau pour les U17. Ce report ne s’applique toutefois pas à l’équipe réserve, à en croire le journal. Le match de National 3 à Narbonne, programmé samedi, n’est pas reporté. En revanche, l’entraîneur Yannick Dumas devra composer avec un effectif nîmois réduit. Quatorze joueurs n'étaient pas présents à l'entraînement ce mercredi. Quant à l’équipe A du Nîmes Olympique, elle se déplacera bel et bien dimanche sur la pelouse du Matmut Atlantique pour affronter les Girondins de Bordeaux, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Les prochains jours peuvent cependant tout remettre en cause, car il n’est pas exclu qu’en cas de nouvelles découvertes, tous ces matchs soient reportés à leur tour. Affaire à suivre...