OGC Nice : Le plan de Vieira pour battre le Bayer Leverkusen

L’ OGC Nice se déplacera pour affronter le Bayer Leverkusen, jeudi en Ligue Europa. Patrick Vieira recommande un pressing haut à ses joueurs pour vaincre la formation de Bundesliga.

L’ OGC Nice en conquérant en Allemagne ?

L’ OGC Nice ne se présentera pas en victime résignée en Allemagne. Pour Patrick Vieira, les Niçois devraient même faire un résultat sur la pelouse du Bayer Leverkusen. L’entraîneur niçois a donc élaboré un système de jeu censé permettre aux Aiglons d’engranger les trois points face aux Allemands. « Ce qu’il faut c’est essayer d’imposer notre jeu, avoir la possession du ballon, aller les chercher pour leur poser des problèmes et récupérer le ballon le plus haut possible. On va garder notre identité et notre philosophie de jeu », a conseillé le technicien azuréen en conférence de presse. Patrick Vieira reconnaît toutefois que la mission « va être difficile parce que c’est une équipe qui joue bien et qui est très agressive au niveau du pressing ». Mais le coach français pense que l’ OGC Nice « a la qualité pour ressortir les ballons proprement de derrière » et « devra trouver les bons circuits et poser des problèmes à Leverkusen ».

Les Niçois font le plein de confiance avant le Bayer Leverkusen

Avant son déplacement en Allemagne, l’ OGC Nice a battu l’ASSE (3-1) le week-end passé, lors de la 7e journée de Ligue 1. Après 7 journées, les Aiglons sont 4es de Ligue 1, ce qui est positif au moment où Patrick Vieira et ses hommes s’apprêtent à affronter le Bayer Leverkusen. Quant à la formation allemande, elle a enregistré sa première victoire le week-end dernier en Bundesliga, contre Mayence (1-0). Lors des 3 premières journées, le Bayer Leverkusen a fait autant de matchs nuls.