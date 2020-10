Olympiakos - OM (1-0) : LdC, Jordan Amavi fait son mea culpa

L’ OM a raté son retour en Ligue des champions en s’inclinant (1-0) contre l’Olympiakos mercredi. Fautif sur le but concédé par Marseille, Jordan Amavi s’est exprimé après la rencontre.

Jordan Amavi revient sur la défaite de l’ OM

L’Olympique de Marseille espérait un meilleur début pour son retour en Ligue des champions. L’ OM s’est incliné (1-0) contre l’Olympiakos le Pirée mercredi pour son premier match de C1. Une perte de balle de Jordan Amavi en fin de match aura été préjudiciable à Marseille. Suite à cette erreur, Mathieu Valbuena ne s’est pas fait prier pour offrir un caviar à Ahmed Hassan dans le temps additionnel. Après la rencontre, le latéral marseillais est revenu sur son erreur. « Sur le ballon que j’ai perdu dans mon camp, ça va vite c’est la C1. On aurait pu l’éviter. Ce soir on a perdu ce match malheureusement », a déploré le défenseur au micro de RMC Sport.

Série noire pour Marseille en Ligue des champions

Outre son erreur, Jordan Amavi note le manque d’agressivité et d’efficacité de l’ OM contre les locaux. « Je pense qu’on n’a pas été assez agressif, on aurait dû l’être plus. On l’a fait trop tard. On a eu des occasions qu’on n’a pas concrétisées, c’est le football, on va devoir bosser sur ça et hausser notre niveau de jeu, c’est la C1, c’est un autre niveau », a souligné le latéral. En s’inclinant contre l’Olympiakos, Marseille poursuit sa triste série en Ligue des champions. Le club phocéen reste désormais sur 10 défaites consécutives en C1. Une série qui pourrait s’étendre pour les hommes d’André Villas-Boas quand on sait que Marseille reçoit City lors de la prochaine journée. Les Cityzens ont débuté par une victoire (3-1) contre le FC Porto.