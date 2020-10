ASSE, LFP : Discipline, Wahbi Khazri connaît sa sanction

Expulsé lors de la défaite contre le RC Lens, Wahbi Khazri est fixé sur son sort. Réunie mercredi, la Commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur le cas de l’attaquant tunisien de Saint-Étienne.

Sanction légère pour Wahbi Khazri

Pas dans les plans de Claude Puel, Wahbi Khazri vit un début de saison difficile. L’attaquant stéphanois n’a disputé qu’une seule rencontre avec les Verts depuis la reprise du championnat. Une rencontre qui ne restera malheureusement pas dans les annales pour le Tunisien. Celui-ci n’avait disputé que 19 minutes de jeu lors de la défaite de Saint-Étienne contre le RC Lens (2-0). Le joueur de 29 ans avait été expulsé contre les Sang et Or après un tacle non maîtrisé sur Jonathan Gradit. À la demande de l’ASSE, ce n’est que ce mercredi que la LFP a prononcé sa sanction contre Khazri. Il écope de deux matchs de suspension, dont un avec sursis.

Khazri de retour contre Metz ?

Absent contre l’OGC Nice lors de la dernière journée, Wahbi Khazri est donc éligible pour le prochain match des Verts. Dimanche, Saint-Étienne se déplace sur la pelouse du FC Metz. Une rencontre que le Tunisien n’est pas certain de disputer étant donné que Claude Puel ne compte pas sur lui. En revanche, il est certain que Timothée Kolodziejczak ne fera pas le déplacement en Moselle. Également expulsé contre le RC Lens, le défenseur central avait écopé de deux matchs de suspension fermes.