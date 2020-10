Ex - FC Metz : Les vérités de Vincent Hognon sur son départ

L’histoire entre le FC Metz et Vincent Hognon a pris fin le 12 octobre. La direction du club mosellan a décidé de ramener Frédéric Antonetti au poste d’entraîneur principal. Un retour qui a de quoi étonner le technicien de 46 ans.

Vincent Hognon exprime sa surprise après son départ du FC Metz

Vincent Hognon ne sera resté le coach du FC Metz que pendant 22 mois. L’entraîneur de 46 ans n’occupait que l’intérim suite au départ (temporaire) de Frédéric Antonetti. Celui-ci avait décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur principal pour des raisons familiales. Suite au retour d’Antonetti en tant que coach principal, son ancien adjoint a décidé de quitter Metz. Interrogé par Téléfoot, l’ancien entraîneur est revenu sur son départ. Il avoue sa surprise suite au retour de Frédéric Antonetti en cours de saison. « C’est une surprise quand même, car on avait réalisé un bon début de saison et quand on a des résultats, c’est toujours plus difficile et plus surprenant », a indiqué le technicien nancéen mercredi.

Pourquoi Hognon a refusé le poste d’adjoint à Metz ?

Dans sa sortie, Vincent Hognon est également revenu sur sa décision de quitter définitivement le FC Metz. Le club mosellan lui a pourtant proposé de revenir en tant qu’adjoint. « J’avais la possibilité de repartir dans le staff et de redevenir adjoint, mais j’ai décidé de décliner, pour me retrouver libre de mes choix et de mon avenir, tout simplement », a-t-il expliqué. Désormais libre, il assure qu’il « n’y a aucun souci » avec son ancien club. Il attend un nouveau challenge.