Ligue des champions : Triste record pour les clubs français

Le PSG, l’OM et le Stade rennais ont mal entamé la nouvelle campagne de la Ligue des champions. Avec un nul, le SRFC a fait mieux que Paris et Marseille lors de la 1re journée de C1.

Début de Ligue des champions compliqué pour le PSG et l’OM

Après deux mois d’absence, la Ligue des champions a repris ses droits mardi. Trois clubs de Ligue 1 participent à la phase de groupes de la C1. Finaliste de la dernière édition, le PSG a repris la compétition dès mardi. Les hommes de Thomas Tuchel avaient une revanche à prendre contre Manchester United au Parc des Princes. Les Red Devils avaient éliminé les Parisiens au Parc en huitièmes de finale lors de la saison 2018-2019. Mais une fois de plus, le Paris Saint-Germain a plié l’échine contre United en s’inclinant (1-2) à domicile. Comme Paris, l’OM a perdu en ouverture sur le terrain de l’Olympiakos (1-0). Seul le Stade rennais s’en sort invaincu au terme de cette première journée. Néophyte de la compétition, le SRFC a été accroché par le FK Krasnodar au Roazhon Park (1-1).

Des espoirs pour le PSG, l’OM et le SRFC déjà condamnés ?

Sur le plan comptable, les représentants tricolores n’ont glané qu’un seul point sur neuf possibles. Il s’agit de l’un des pires départs pour les clubs français engagés en Ligue des champions. Il faut remonter à la saison 2008-2009 pour retrouver une pareille performance. À l’époque, l’OL avait obtenu un nul tandis que l’OM et Bordeaux s’étaient inclinés. Défait par United, le PSG a l’occasion de se refaire une santé contre Istanbul Basaksehir lors de la prochaine journée. Celle-ci s’annonce en revanche plus compliquée pour l’OM et le Stade rennais. L’Olympique de Marseille reçoit Manchester City. Le SRFC sera opposé au FC Séville, vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa.