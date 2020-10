FC Nantes : Deux incertitudes pour Gourcuff avant Lens

Le FC Nantes se déplace sur la pelouse du RC Lens lors de la prochaine journée de Ligue 1. Christian Gourcuff n’est pas certain de pouvoir compter sur deux recrues pour cette rencontre.

Deux absents pour le FC Nantes à Bollaert ?

Victorieux du Stade brestois lors de la dernière journée (3-1), le FC Nantes va tenter d’enchaîner un deuxième succès de rang. Dimanche, le FCN se déplace sur la pelouse du RC Lens pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Christian Gourcuff n’est pas certain de compter sur deux renforts arrivés cet été. Selon les informations d’Ouest France, Jean-Kévin Augustin et Pedro Chirivella sont actuellement indisponibles. Le journal régional révèle que l’attaquant et le milieu de terrain nantais ne se sont pas entraînés depuis le début de la semaine. L’avant-centre de 23 ans « a été victime d’une surcharge musculaire cette semaine ». Le joueur arrivé libre de Leeds n’a pas encore effectué sa première sous son nouveau maillot en match officiel.

Un forfait déjà enregistré contre Lens ?

Quant à Pedro Chirivella, il a été mis au repos après un choc à la tête contre le SB29. Arrivé cet été, le milieu espagnol s’est vite imposé comme un titulaire au FC Nantes. Il a disputé toutes les 7 premières rencontres de championnat cette saison. Son absence serait un coup dur pour Christian Gourcuff. En attendant de voir clair pour ses recrues, le coach du FCN devrait encore se passer d’un attaquant contre le RC Lens. Positif au coronavirus durant la trêve internationale, Kalifa Coulibaly n’a pas encore retrouvé ses coéquipiers. Le Malien « se porte bien et suit le protocole mis en place par le club ».