PSG Mercato : Le clan de Moise Kean a tranché pour son futur

Arrivé en prêt au PSG lors du mercato estival, Moise Kean ne va pas mettre long feu à Paris. S’il est acquis que le jeune attaquant va quitter la capitale, son entourage ne souhaite pas qu’il retourne à Everton.

La prochaine destination de Moise Kean déjà connue ?

À la peine depuis sa signature à Everton l’été dernier, Moise Kean s’est accordé avec les Toffees pour changer d’air cet été. L’attaquant italien va tenter de retrouver des sensations avec le Paris Saint-Germain. Le joueur de 20 ans est prêté au PSG cette saison. Alors qu’il vient de disputer ses premières minutes sous le maillot parisien, l’entourage de l’attaquant est davantage préoccupé par son avenir. Jean Kean s’est en effet exprimé sur l’avenir de son fils. Il souhaite que celui-ci retourne au plus vite en Italie. « Ce que je veux, c’est que mon fils retourne jouer en Italie le plus tôt possible. Il y a grandi, il y est devenu ce qu’il est maintenant et il est juste pour lui de retourner dans son pays », a-t-il indiqué à Calcio In Pillole.

Kean vers un retour à la Juventus ?

Cet été déjà, Moise Kean aurait pu regagner l’Italie. Des intérêts de certains cadors de Serie A, dont la Juventus de Turin, étaient évoqués. Mais le joueur a préféré rejoindre un club où il aura un meilleur temps de jeu et où il pourra « apprendre aux côtés de grands attaquants ». Après sa pige parisienne, il n’est pas à exclure qu’il retourne dans son pays. Les Toffees sont ouverts à un départ de Kean. La pépite italienne n’a pas réussi à s’adapter au football anglais (4 buts en 37 matchs). Reste plus qu’à savoir si la Vieille Dame sera de nouveau intéressée par son titi au terme de sa pige au PSG.