LOSC : C3, José Fonte confiant avant le Sparta Prague

Le LOSC démarre sa campagne européenne ce jeudi avec un déplacement sur la pelouse du Sparta Prague. Capitaine du Lille OSC, José Fonte est optimiste à la veille de cette première sortie européenne.

José Fonte déjà d’attaque pour la Ligue Europa

Après une campagne décevante de Ligue des champions la saison dernière, le LOSC va tenter de faire mieux cette année en Ligue Europa. La campagne du Lille OSC débute ce jeudi avec un déplacement sur la pelouse du Sparta Prague. De retour sur le terrain contre le RC Lens dimanche, José Fonte espère de nouveau tenir sa place contre les Tchèques. Le défenseur portugais avait été remis à temps suite à son dépistage positif au coronavirus. S’il n’avait pas disputé l’intégralité de la rencontre contre Lens, le joueur de 36 ans est en excellente forme. « Je me sens bien et fort […] Je suis prêt si le coach veut m'utiliser et je veux jouer », a-t-il confié à L’Équipe.

Une saison prometteuse pour le LOSC cette année ?

S’il a perdu Victor Osimhen et Gabriel Magalhaes, le LOSC s’est renforcé avec Jonathan David, Burak Yilmaz, Isaac Lihadji et autres Sven Botman. Un recrutement dont se satisfait José Fonte. Pour le Portugais, le Lille OSC a les armes pour réaliser une saison de haute facture. « C’est l’équipe la plus forte dans laquelle j’ai joué à Lille, poste par poste. Mais il faut le démontrer […] Je suis confiant […] J’espère que cette année sera complètement différente de l’année dernière. On va tout donner pour faire une bonne Ligue Europa », a déclaré le défenseur lusitanien.