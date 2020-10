LOSC : Galtier, puissant avertissement avant la Ligue Europa

Le LOSC débute sa campagne de Ligue Europa ce jeudi soir, à Prague, en République tchèque, sur la pelouse du Sparta (21h). L'entraîneur de Lille, Christophe Galtier, a envoyé un message fort lors de la conférence de presse d'avant-match, il ne prendra pas la compétition à la légère.

Le LOSC retrouve la Ligue Europa

Ce n'est pas la Ligue des champions, mais cela reste une Coupe d'Europe. Le LOSC s'est fait griller la priorité par le Stade Rennais pour une place en C1 et aurait bien aimé retrouvé la plus prestigieuse des compétitions européennes après une campagne 2019-2020 difficile, avec un seul point pris et la dernière place de son groupe, face à Chelsea, l'Ajax et Valence. Tombé dans un groupe H de Ligue Europa relevé, en compagnie de l'AC Milan, du Celtic Glasgow et du Sparta Prague, Lille débute en République tchèque ce jeudi soir (21h), avec l'équipe sans doute la plus abordable de la poule. Et l'entraîneur Christophe Galtier n'a pas du tout l'intention de faire de la figuration et prend la compétition très au sérieux, comme il l'a expliqué en conférence de presse d'avant-match.

Galtier ne fera pas tourner

Pour ce premier rendez-vous européen de l'année pour les Dogues, Christophe Galtier a envoyé un message fort à ses joueurs et aux supporters. Face aux médias, le coach nordiste a exprimé son désir "d'aller le plus loin possible dans un groupe ouvert". Il a reconnu que le favori était l'AC Milan, mais surtout, que le LOSC jouerait la compétition à fond : "En Ligue Europa, on ne fait pas tourner. Demain (ce soir), c'est très important. J'ai un effectif de qualité, sans absents. Il y a une réflexion sur la série de matches qui arrive, mais on se doit de bien commencer cette compétition. On devra être à notre meilleur niveau." Lille devra se méfier de cette équipe du Sparta Prague qui "comporte beaucoup d'internationaux, très performante, organisée, joueuse et offensive", pour bien débuter sa campagne de Ligue Europa.