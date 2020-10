PSG : La fronde des cadres contre Leonardo et son mercato

La fronde serait-elle sur le point de débuter au PSG ? Les cadres de l'équipe parisienne, dont Neymar, Marquinhos et Kylian Mbappé, ont critiqué en interne la politique de Leonardo concernant le mercato qui vient de s'achever, pointant du doigt le manque de profondeur de l'effectif et la baisse de niveau général.

Au PSG, les cadres se rebiffent

Une défaite du PSG à domicile lors de la phase de poule de Ligue des champions, voilà dix ans que cela n'était plus arrivé. Le revers subi contre Manchester United mardi soir (1-2) semble avoir plongé le Paris SG dans une nouvelle crise. La fameuse crise d'automne, que les supporters parisiens avaient presque oublié, est en train de ressurgir. La situation est extrêmement tendue entre l'entraîneur Thomas Tuchel et Leonardo. Le coach allemand est sur la sellette, le directeur sportif parisien aurait d'ailleurs demandé l'autorisation à l'émir du Qatar, propriétaire du club, de le limoger et s'activerait à lui trouver un remplaçant. Plusieurs noms sont déjà évoqués, dont ceux de Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino ou encore... Laurent Blanc. C'est dire si le PSG parait comme dos au mur.

L'ambiance n'est pas non plus au beau fixe dans le vestiaire, comme l'a révélé Thomas Tuchel après la défaite contre Manchester United. "D'habitude, avant le match, on écoute de la musique, très fort. Là, c'était différent, j'ai eu un sentiment bizarre", a décrit l'Allemand. Un manque d'implication qui s'est fait ressentir jusque sur le terrain, l'attitude notamment de Kylian Mbappé et Neymar ayant été pointée du doigt et remarquée dans toute l'Europe. Les joueurs n'y étaient pas, ou n'y sont plus, l'état d'esprit n'est pas bon, et le PSG en est déjà à son troisième revers de la saison, après ceux subis en Ligue 1, contre l'OM et le RC Lens.

Un effectif qui manque de qualité

Selon les informations de L'Equipe, des cadres du PSG, notamment Marquinhos, Neymar ou Kylian Mbappé, ont demandé à rencontrer Leonardo quelque temps avant la fin du mercato. Une réunion a été organisée et les stars parisiennes ont exprimé leur inquiétude quant à l'appauvrissement de l'effectif, la baisse de niveau et l'absence d'un leader comme pouvait l'être Thiago Silva, parti à Chelsea au terme de son contrat parisien. Parvenu jusqu'à la finale de la Ligue des champions cet été, le PSG ne veut qu'une chose : remporter enfin la coupe aux grandes oreilles. Mais dans l'entourage des titulaires, on révèle que les joueurs n'y croient pas avec cet effectif, y compris avec les recrues de dernières minutes que sont Pereira, Rafinha, Alessandro Florenzi ou Moise Kean. Des joueurs "suffisants pour jouer la Ligue 1, mais qui ne vont pas apporter grand-chose à une équipe qui vie la victoire en C1", a lâché un proche d'un titulaire à L'Equipe, révélant ainsi l'état d'esprit qui règne dans le vestiaire.

Des propos qui vont dans le sens de ceux tenus par Thomas Tuchel, qui regrettait de ne pas voir remplacé numériquement le départ de Thiago Silva, de ne pas avoir eu les renforts aux postes de latéral gauche ou d'avant-centre qu'il avait demandés. C'est à la suite de ces déclarations publiques que le conflit entre l'entraîneur du PSG et Leonardo a éclaté en public. Mais si les stars parisiennes que sont Mbappé, Neymar et Marquinhos pensent de la même manière que leur entraîneur, pas sûr que son remplacement qui se fait de plus en plus sentir ne change vraiment la donne... L'hiver risque d'être très très chaud au Paris SG et la crise de novembre couve à nouveau !