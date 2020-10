OM : Dimitri Payet violemment critiqué après l'Olympiakos

Les récentes performances de Dimitri Payet lui valent de nombreuses critiques de la part des journalistes et consultants, qui estiment que le milieu offensif de l'OM n'a plus sa place dans le onze de départ d'André Villas-Boas, à la suite de son expulsion lors du match contre l'OL et de sa mauvaise performance en Ligue des champions, face à l'Olympiakos.

L'OM doit-il arrêter les frais avec Payet ?

Les derniers matches du milieu offensif de l'OM, Dimitri Payet, posent question. Expulsé dans le choc des Olympiques, OL - OM, en Ligue 1 lors de la 6e journée (0-0), le finaliste de l'Euro 2016 a écopé de trois matches de suspension dont un avec sursis, après décision de la commission de discipline. Mais les critiques qui accompagnent Payet ne datent pas d'hier et s'accentuent depuis le début de saison et la triste dynamique de l'Olympique de Marseille, qui n'a plus gagné depuis quatre matches en Ligue 1 et dont le jeu est très loin d'enthousiasmer les supporters phocéens, alors qu'un malaise s'installe entre André Villas-Boas et ses joueurs. Titulaire mercredi soir en Ligue des champions, contre l'Olympiakos en Grèce (défaite 1-0), le joueur de 33 ans est en pleine tempête et les journalistes et consultants réclament sa mise à l'écart, notamment le temps qu'il retrouve, selon eux, une condition physique digne de ce nom.

Dimitri Payet a "huit kilos en trop"

C'est le consultant de RMC, Jérôme Rothen, qui a lâché la première salve de critiques à l'issue de la rencontre contre l'Olympiakos. Invisible en Grèce, Payet a été remplacé beaucoup trop tard par André Villas-Boas, qui a assumé la défaite mercredi soir, selon l'ancien joueur du PSG : "Franchement, Villas-Boas sort Payet à la 75e minute, mais compte tenu de son attitude et de ce qu'il a montré, à la mi-temps, il doit dégager !" Rothen estime en effet qu'il faut "envoyer un message fort aux autres joueurs", lui qui aurait préféré voir Michaël Cuisance débuter la rencontre. Le journaliste de L'Equipe, Sébastien Tarrago, a été encore plus dur, critiquant ouvertement la condition physique du joueur de l'OM : "J'adore Payet et ce type de joueur, mais il faut le dire, il a sept ou huit kilos en trop, il ne peut plus jouer au haut niveau. De temps en temps, il fait un coup, mais sinon, il se traine. Souvent moqué pour sa silhouette, il y a fort à parier que Dimitri Payet voudra au plus tôt faire taire ses détracteurs.