PSG : Le terrible aveu de Thiago Silva sur l'ambiance à Paris

L'ancien défenseur central et leader du PSG, Thiago Silva, a quitté la capitale française pour Londres et Chelsea lors du mercato estival, laissant Thomas Tuchel sans ressource et en plein désarroi. Mais le Brésilien a également fait un aveu sur l'atmosphère qui règne au Paris SG et qui pourrait expliquer les difficultés du club à définitivement passer un palier.

Une routine fatale au PSG

À 36 ans, Thiago Silva n'a pas été renouvelé par le PSG et a quitté la capitale française pour rejoindre Londres et Chelsea au mercato estival, poussé vers la sortie par Leonardo, le directeur sportif. Avec quelques regrets, puisque "O Monstro" envisageait de conclure sa belle carrière avec le Paris SG, lui qui y a passé huit saisons. Maintenant que la page est tournée, le défenseur brésilien n'a pas hésité à faire quelques révélations fracassantes sur l'ambiance qui règne dans le vestiaire du Parc des Princes, alors que son départ et, surtout, son non-remplacement, ont marqué les débuts d'un conflit en interne entre Leonardo et l'entraîneur Thomas Tuchel. En effet, personne n'a pris son rôle de leader dans le vestiaire et les cadres du PSG se sont inquiétés, auprès du directeur sportif, de la baisse de niveau général de l'effectif à la suite d'un mercato plutôt frileux.

L'attitude au PSG doit changer pour passer un cap

Thiago Silva, dans un long entretien accordé à Esporte Interativo, a expliqué que son départ du PSG a finalement été une bouffée d'air frais pour lui. "J'étais à Paris depuis huit ans et, d'une manière ou d'une autre, je suis devenu désinvolte. Pas dans le sens de ne pas travailler, de ne pas vouloir de bons résultats, mais vous finissez par tomber dans une forme de routine...", a expliqué le Brésilien. Un aveu qui peut expliquer les difficultés du Paris SG à définitivement franchir un cap et s'installer durablement dans le top 4 européen, avec, bien sûr, la victoire en Ligue des champions en ligne de mire. "Pour moi, cela aurait été difficile de commencer une nouvelle saison avec la pression de gagner la Coupe d'Europe", a ajouté Thiago Silva. Une routine que peuvent ressentir ses anciens coéquipiers, qui n'ont pas montré grand-chose en Ligue des champions mardi contre Manchester United.