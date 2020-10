Angers SCO Mercato : Oussama Falouh s'engage officiellement

Angers SCO se renforce en défense avec la signature du jeune Oussama Falouh, 21 ans, un latéral gauche formé au RC Strasbourg et passé par le FUS Rabat, au Maroc. Une arrivée longuement évoquée, qui est désormais officielle. Le joueur s'est engagé jusqu'en 2023.

Oussama Falouh débarque à Angers SCO

C'était un secret de Polichinelle depuis le début du mercato estival, c'est désormais officiel. Angers SCO a annoncé l'arrivée du latéral gauche marocain de 21 ans, Oussama Falouh. Le jeune joueur a débuté sa formation à l'Académie Mohammed VI, au Maroc, avant de rejoindre le centre de formation du RC Strasbourg où il a pris part à quelques rencontres de N3. Il a ensuite repris la direction du Maroc, en l'occurrence Rabat, où il évoluait avec le FUS depuis 2019. Il a connu, au FUS Rabat "une saison convaincante", selon Rodolph Tomegah, journaliste pour le site spécialisé Africatopsports.

Falouh débutera avec la réserve du SCO

International marocain U23, Oussama Falouh s'est engagé pour trois saisons avec le SCO, où il remplace numériquement le départ de Rayan Aït-Nouri, qui a quitté le Maine-et-Loire cet été pour l'Angleterre et Wolverhampton. À Angers SCO, il fera face à la concurrence de Souleyman Doumbia et Enzo Ebosse, mais devrait dans un premier temps évoluer avec l'équipe réserve angevine, sous les ordres d'Abdel Bouhazama, au sein du groupe Pro2, à qui il apportera "sa technique et son explosivité", selon le communiqué publié ce jeudi 22 octobre par le club. Le SCO s'est félicité du transfert du joueur, qui pourrait rapidement découvrir la Ligue 1. Angers SCO est actuellement classé 11e, à égalité de points avec l'ASSE et l'OL. Il ne reste plus qu'à Oussama Falouh de faire son trou à Angers.