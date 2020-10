ASSE Mercato : Une piste des Verts parle de son transfert raté

Engagée dans une opération de renouvellement de son effectif lors du mercato estival, l'ASSE a renfloué ses caisses grâce à la vente réussie de Wesley Fofana et au dégraissage de sa masse salariale grâce, notamment, aux départs de Yann M'Vila à l'Olympiakos et de Loïs Diony vers Angers SCO, mais les Verts ont laissé filer une opportunité de dernière minute.

L'ASSE voulait un défenseur central

L'ASSE devait absolument diminuer sa masse salariale durant le mercato estival pour faire face aux difficultés financières du club. Elle a plutôt bien réussi l'opération, se débarrassant des salaires encombrants de Loïs Diony et Yann M'Vila, partis respectivement à Angers SCO et à l'Olympiakos. Parallèlement, les Verts souhaitent toujours trouver une porte sortie à Ryad Boudebouz. L'AS Saint-Etienne en a également profité pour renflouer ses caisses avec la très belle vente de son défenseur central de 19 ans, Wesley Fofana, à Leicester City, échangé contre un chèque de 35 millions d'euros plus 5 millions d'éventuels bonus. Pour remplacer son joueur à un poste important, l'ASSE a misé sur Panagiotis Retsos, prêté par le Bayer Leverkusen, mais le Grec n'était pas la première cible de Claude Puel.

Samy Mmaee d'abord ciblé

C'est en effet le défenseur marocain Samy Mmaee que l'ASSE voulait tout d'abord faire venir dans le Forez. Le néo-international marocain de 24 ans, dont le nom est sorti il y a quelques jours, s'est exprimé sur cette opportunité manquée, lui qui va rester encore un peu dans le club belge de Saint-Trond. Dans un entretien donné au journaliste Hanif Berkane, Samy Mmaee est revenu sur ses contacts avec les Verts : "Il y a eu contact avec Saint-Etienne, mais c'était à la dernière minute du mercato. C'était compliqué et ils (Saint-Etienne et Saint-Trond, ndlr) n'ont pas réussi à finaliser tout ça à temps. C'est peut-être un mal pour un bien. Je voulais quitter Saint-Trond en faisant les choses bien, proprement et sans précipitation. Peut-être que si le mercato avait duré un jour de plus, j'aurais signé. Cela ne s'est pas joué à grand-chose." Très en vue en Belgique, Samy Mmaee devrait avoir rapidement d'autres opportunités de quitter Saint-Trond.