OL Mercato : Fuite sur le plan du Barça pour signer Depay

Contrarié par la Liga dans sa tentative de signer Memphis Depay lors du mercato estival, le FC Barcelone n’a rien perdu de son intérêt pour le joueur de l'OL. Les recruteurs barcelonais devraient revenir à la charge en janvier et auraient même déjà ficelé leur plan.

OL : le Barça ne lâche pas Memphis Depay

Pour combler le départ de Luis Suarez à l’Atletico de Madrid lors du mercato estival, le FC Barcelone a sondé plusieurs pistes (Aubameyang, Lautaro Martinez…), avant de jeter son dévolu sur Memphis Depay, choix personnel de Ronald Koeman. Mais les recruteurs du Barça n’ont pas pu signer l’attaquant de l'OL. Les Catalans ont été contrariés par la Liga qui a opposé son veto à une signature de l’international néerlandais, au motif que cette opération aurait fait exploser le plafond salarial autorisé au club catalan. Mais le technicien néerlandais déclarait récemment qu’il était toujours attiré par le profil de son compatriote. Autrement dit, le FC Barcelone devrait revenir à la charge et un plan aurait même déjà été arrêté pour signer le prodige de l'OL.

Le Lyonnais à prix réduit chez les Catalans en janvier ?

Dans un podcast intitulé Here We Go Podcast, le journaliste Fabrizio Romano a fait quelques révélations sur le dossier du capitaine de l'OL. Le confrère italien a d’abord révélé que « quelques clubs ont contacté les agents de Depay pour le signer l’été prochain gratuitement ». À noter que le joueur de 26 ans sera en fin de contrat en juin 2021. Mais les recruteurs du FC Barcelone n’ont pas l’intention d’atteindre la fin de la saison pour relancer le dossier. Pour le club de Liga, il faut devancer la concurrence en tentant de signer le joueur de l'Olympique Lyonnais à prix réduit dès le mercato hivernal. « Le Barça veut le signer en payant une somme modique à l'OL dès le mois de janvier », a prévenu Fabrizio Romano. Et les Catalans croient que ce plan va aboutir. « Le FC Barcelone est convaincu de pouvoir signer le joueur néerlandais », a indiqué le journaliste.