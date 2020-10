PSG : L'émouvant hommage de Kylian Mbappé au petit Lucas

Les supporters et les joueurs du PSG ont appris une bien triste nouvelle ce jeudi 22 octobre : un de leurs plus fervents fans, le petit Lucas, est décédé des suites d'une longue maladie. Kylian Mbappé, qui l'avait pris sous son aile grâce à l'association "Les Petits Bosses", lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.

Le PSG et Mbappé ont soutenu Lucas jusqu'au bout

Le football est parfois bien dérisoire face aux grands drames de la vie. Ce jeudi 22 octobre, le petit Lucas a été emporté par la maladie. Ce tout jeune garçon de huit ans se battait depuis des mois, soutenu par Kylian Mbappé et le PSG par l'intermédiaire de l'association "Les Petits Bosses", qui l'avait mis à l'honneur dans une vidéo au mois d'août. L'attaquant du Paris SG et de l'équipe de France avait rencontré Lucas et lui avait transmis un superbe message, vendredi dernier, à l'occasion de la victoire des Parisiens sur la pelouse du Nîmes Olympique. Mbappé, après un but, avait dévoilé sous son maillot un message : "Courage Lucas, je suis avec toi." Puis il l'avait renouvelé au micro de Téléfoot à la mi-temps de la rencontre : "C'est un petit copain à moi. On fait partie des privilégiés, il y a des gens qui n'ont pas cette chance, donc je fais plein de bises à Lucas et à tous les enfants."

Hommage vibrant de Mbappé sur Twitter

Ce jeudi, Kylian Mbappé a fait part de sa douleur sur les réseaux sociaux, en annonçant à ses fans le décès de Lucas et en lui rendant un vibrant hommage. "C'est avec beaucoup d'émotions que je vous informe que Lucas est parti rejoindre les étoiles. Très difficile de trouver les mots mais il le faut pour rendre hommage à ce garçon rempli d'amour, de sympathie et surtout de courage, qui m'a tellement appris et avec qui j'ai noué un lien fort. Je vais essayer de te rendre fier parce que c'est toi le vrai héros", a écrit le joueur du PSG. L'association "Les Petits Bosses" apporte un soutien matériel, financier et moral aux enfants touchés par de graves maladies ou en situation de handicap. C'est avec beaucoup de tristesse que la rédaction de foot-sur7 a appris la nouvelle et s'associe à la douleur de la famille et des proches de Lucas.