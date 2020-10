Real Madrid : Zidane jouera son poste face au FC Barcelone

Zinédine Zidane est en grand danger ! L'entraîneur du Real Madrid est dans la tourmente et son poste d'entraîneur des Merengue est plus que jamais menacé après une série de mauvais résultats et une campagne de Ligue des champions 2019-2020 ratée. Le coach madrilène jouera sans doute sa tête contre le FC Barcelone, samedi, à l'occasion du Clasico.

Zidane, une épée de Damoclès au-dessus de la tête

Le Real Madrid a été patient, mais il semble que la Maison Blanche ait décidé de mettre son entraîneur Zinédine Zidane en porte-à-faux. En effet, le champion du monde 1998 est dans une situation délicate sur le banc du Real. Les mauvaises performances de l'équipe ces derniers jours sont la principale raison de ce revirement des dirigeants madrilène, Florentino Pérez en tête. Le président du Real n'avait pas remis en cause le poste de Zizou, malgré l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière contre Manchester City (1-2, 1-2) et celle en quarts de finale la Coupe du Roi contre la Real Sociedad (3-4), l'entraîneur français ayant probablement sauvé sa tête en remportant la Liga 2019-2020. Mais les récents résultats de la Maison Blanche ont tout remis en cause et Zidane ne semble plus intouchable.

Le Real Madrid veut gagner le Clasico, sinon...

Les deux derniers matches du Real Madrid ont changé la donne. L'équipe dirigée par Zinédine Zidane s'est, en effet, inclinée (0-1) à domicile en championnat contre Cadix, un promu, avant de connaître une deuxième défaite de suite, encore une fois sur sa pelouse du Santiago-Bernabeu, ce coup-ci en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk. Le Real est même passé tout proche de l'humiliation, mené 0-3 à la mi-temps avant de revenir à un petit but en seconde période, mais ne pouvant empêcher la défaite (2-3). Selon Don Balon, Florentino Pérez aurait posé un ultimatum à son entraîneur : il faudra battre le FC Barcelone samedi, à l'occasion du Clasico, sinon c'est la porte. La direction madrilène aurait même déjà en tête le nom du successeur de Zidane, en la personne de Mauricio Pochettino, l'ancien coach de Tottenham. La bonne étoile de Zizou va-t-elle de nouveau briller pour sauver celui qui a offert trois Ligues des champions consécutives au Real Madrid (2016, 2017, 2018) ? Rien n'est moins sûr.